Джо Байден. Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com

На Смоленской площади призвали Штаты продлить договор на пять лет без всяких условий

Москва выступила за продление на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который больше известен как СНВ-3. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на его официальном сайте.

На Смоленской площади выразили надежду на более конструктивную позицию по данному вопросу новой администрации принявшего присягу президента США Джо Байдена, который сегодня пришел на смену сдавшему пост Дональду Трампу.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий", – говорится в заявлении российского дипведомства.

В МИД отметили, что продление СНВ-3 даст возможность Москве и Вашингтону вместе серьезно начать поиск ответов на те вопросы, которые в настоящее время возникают в "области международной безопасности и стратегической стабильности".

Накануне претендент на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях по своей кандидатуре в комитете сената, высказался о возможности продления этого договора. По его словам, данный вопрос будет решаться "практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента".

После сегодняшней инаугурации 46-го хозяина Белого дома, его администрация уже выдала на-гора о главных приоритетах команды демократа. Таковыми станут борьба с коронавирусом, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.

Байден собрался укрепить нацбезопасность, "восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике", передает РИА "Новости".

