Москва пообещала зеркально ответить на санкции ЕС из-за выборов в Крыму

Россия зеркально ответит на расширение санкционных списков Евросоюза в связи с проведением в сентябре 2019 года выборов в Республике Крым и Севастополе. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» в понедельник, 10 февраля, директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец.

«Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что основания для нелегитимных действий альянса не выдерживают критики.

Семь россиян попали под санкции Совета Евросоюза 28 января. Эти люди, среди которых чиновники и парламентарии, по мнению ЕС, причастны к выборам в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала 30 января зеркальные ответные меры в отношении Совета ЕС.

8 сентября 2019 года в единый день голосования в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», 10 мест — ЛДПР, а пять — КПРФ.

Крым стал российским регионом по итогам референдума весной 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Киев не признает результаты голосования, считая Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.