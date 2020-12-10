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Москва пообещала Амстердаму жесткий ответ за высылку дипломатов

10 декабря 2020, 22:05  •  62 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия пойдет на зеркальный шаг
В Нидерландах обвинили двух российских дипломатов в разведывательной деятельности, а также приняли решение отправить их в срочном порядке домой. В России же заявили, что этот шаг не останется незамеченным.
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов подчеркнул, что подобные игры всегда заканчиваются зеркальным ответом со стороны РФ. По его словам, это правило никогда не нарушалось.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков и вовсе посчитал, что страны Запада соревнуются между собой в обвинениях в шпионаже российских дипломатов. Так, в этой игре уже были замечены Болгария и Чехия, теперь же очередь дошла до Нидерландов. Цеков также уверен, что Москва не оставит безнаказанным шаг Амстердама.
При этом в посольстве РФ в Нидерландах подчеркнули, что власти страны не предоставили никаких доказательств тому, что наши дипломаты вели какую-то шпионскую деятельность, передает РИА "Новости".
Ранее Нидерланды объявили двух российских сотрудников посольства РФ персонами нон-грата. По мнению Амстердама, россияне могли нанести ущерб голландской экономике и нацбезопасности.

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