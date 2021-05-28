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Москва получила признание от прямых конкурентов
28 мая 2021, 11:20 • 213 • Политика
Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам. Как подчёркивают представители властей, таким образом прямые конкуренты подтвердили статус города.
Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Индикаторы для устойчивых городов", а также 37122 "Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов". Причём сертификация ISO 37122 была пройдена столицей России в числе первой десятки городов мира.
Технологии умного города позволяют выводить на новый уровень эффективность управления. Со временем в Москве была создана совершенно новая модель государственного управления, которая позволяет городским властям не заниматься чем-то одним, на что хватает внимания, а гармонично развивать столицу сразу по всем направлениям.
Примером эффективной цифровизации, где в центре внимания - человек, московские власти называют работу в условиях пандемии коронавируса. Тогда стало ясно, что без цифровых технологий отвечать на современные вызовы невозможно, невозможно перевести жизнь на качественно новый уровень.
Говоря о важности получения упомянутых выше стандартов, чиновники отмечают, что ISO 37120 - международный стандарт, устанавливающий основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Среди мегаполисов, сертифицированных по этому стандарту, - Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто. И то, что Москва получила этот сертификат, подтвердило, что город соответствует высоким стандартам устойчивого развития. И эта награда пришла как знак признания и уважения от прямых конкурентов.
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