Москва получила признание от прямых конкурентов

Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам. Как подчёркивают представители властей, таким образом прямые конкуренты подтвердили статус города.

Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 "Индикаторы для устойчивых городов", а также 37122 "Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов". Причём сертификация ISO 37122 была пройдена столицей России в числе первой десятки городов мира.

Технологии умного города позволяют выводить на новый уровень эффективность управления. Со временем в Москве была создана совершенно новая модель государственного управления, которая позволяет городским властям не заниматься чем-то одним, на что хватает внимания, а гармонично развивать столицу сразу по всем направлениям.

Примером эффективной цифровизации, где в центре внимания - человек, московские власти называют работу в условиях пандемии коронавируса. Тогда стало ясно, что без цифровых технологий отвечать на современные вызовы невозможно, невозможно перевести жизнь на качественно новый уровень.

Говоря о важности получения упомянутых выше стандартов, чиновники отмечают, что ISO 37120 - международный стандарт, устанавливающий основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют более 100 городов в 35 странах мира. Среди мегаполисов, сертифицированных по этому стандарту, - Лондон, Дубай, Барселона, Амстердам, Сидней и Торонто. И то, что Москва получила этот сертификат, подтвердило, что город соответствует высоким стандартам устойчивого развития. И эта награда пришла как знак признания и уважения от прямых конкурентов.