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Москва подвергла Анкару "экономической каре" за сделку с Киевом - эксперт

28 октября 2021, 15:05  •  107 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пока что акция сугубо символическая, считает аналитик
Приостановку поставок цитрусовых из Турции на территорию Российской Федерации можно считать одной из попыток Москвы подвергнуть Анкару экономической каре за сделку с боевыми дронами "Байрактар" с Украиной. Такое мнение выразил замглавы Центра исследований современной Турции, политолог Фаридун Усмонов.
Эксперт напомнил, что Россия многократно выражала свое мнение, заявляя Турции о нежелательности осуществления подобных сделок с украинским руководством. Кремль исходил из того, что дроны армия Незалежной может использовать в Донецке. Однако предостережения бились горохом об стену – Турция всего лишь заявила, что речь идет о соглашении исключительно коммерческого характера, и поводов для ограничения торгового оборота с Киевом Анкара не видит.
Однако, указал Усмонов, РФ имеет весьма изрядный опыт в части использования Роспотребнадзора в качестве рычага давления. Хотя предполагаемая ответная мера не является чем-то сильноощутимым, несмотря на сезон цитрусовых в Турции.
"Это чисто символическая акция. Пока о реальном запрете на ввоз турецких мандаринов речи не идет", – выразил мнение Усмонов.
Тем не менее, полагает специалист, Кремль уже готовит серьезные меры в отношении Турции, которые применит, если поставки для Киева не будут прекращены. Таким образом, дальнейшее применение боевых дронов в Донбассе со стороны украинской армии приведет к контрмерам – РФ, вероятнее всего, акцентирует внимание на линиях пересечения интересов с Турцией: Ближнем Востоке или Ливии.
28 октября Роспотребнадзор сообщил о приостановке ввоза мандаринов из Турции. В ведомстве указали, что во фруктах превышена концентрация пестицидов.

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