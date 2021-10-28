Москва подвергла Анкару "экономической каре" за сделку с Киевом - эксперт

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Пока что акция сугубо символическая, считает аналитик

Приостановку поставок цитрусовых из Турции на территорию Российской Федерации можно считать одной из попыток Москвы подвергнуть Анкару экономической каре за сделку с боевыми дронами "Байрактар" с Украиной. Такое мнение выразил замглавы Центра исследований современной Турции, политолог Фаридун Усмонов.

Эксперт напомнил, что Россия многократно выражала свое мнение, заявляя Турции о нежелательности осуществления подобных сделок с украинским руководством. Кремль исходил из того, что дроны армия Незалежной может использовать в Донецке. Однако предостережения бились горохом об стену – Турция всего лишь заявила, что речь идет о соглашении исключительно коммерческого характера, и поводов для ограничения торгового оборота с Киевом Анкара не видит.

Однако, указал Усмонов, РФ имеет весьма изрядный опыт в части использования Роспотребнадзора в качестве рычага давления. Хотя предполагаемая ответная мера не является чем-то сильноощутимым, несмотря на сезон цитрусовых в Турции.

"Это чисто символическая акция. Пока о реальном запрете на ввоз турецких мандаринов речи не идет", – выразил мнение Усмонов.

Тем не менее, полагает специалист, Кремль уже готовит серьезные меры в отношении Турции, которые применит, если поставки для Киева не будут прекращены. Таким образом, дальнейшее применение боевых дронов в Донбассе со стороны украинской армии приведет к контрмерам – РФ, вероятнее всего, акцентирует внимание на линиях пересечения интересов с Турцией: Ближнем Востоке или Ливии.

28 октября Роспотребнадзор сообщил о приостановке ввоза мандаринов из Турции. В ведомстве указали, что во фруктах превышена концентрация пестицидов.