Москва поддерживает проведение в Узбекистане в марте конференции по Афганистану

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу Узбекистана о проведении в марте международной конференции по Афганистану под названием "Мирный процесс. Сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

"Инициатива проведения форума была выдвинута нашими узбекистанскими друзьями в ООН в январе на специальном заседании Совета Безопасности ООН, и сегодня мы обсудили ход подготовки к этому очень важному и значимому мероприятию, - отметил глава МИД РФ. - Мы также отметили, что необходимо мобилизовать все имеющиеся форматы для продвижения афганского урегулирования, в том числе так называемый московский формат и контактную группу "Шанхайская организация сотрудничества плюс Афганистан".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "Афганистан - это проблема, которая беспокоит и наши страны, и другие государства в регионе, и не только в регионе, но и за его пределами". "Мы озабочены тем, что в этой стране нарастает присутствие так называемого "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС), особенно в северных регионах Афганистана, которые непосредственно граничат со странами СНГ, - подчеркнул Лавров. - Там формируется сеть лагерей по подготовке боевиков, и среди них, к сожалению, есть выходцы из наших стран".

В свою очередь Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан благодарен России за поддержку проведения конференции.

"26 марта мы планируем мы планируем провести в Ташкенте международную конференцию по Афганистану. Она станет логическим дополнением инициатив московского формата, международной контактной группы, стамбульского процесса, контактной группы ШОС - Афганистан и многих других групп, в рамках которых обсуждается проблема Афганистана", - сказал он.

"Мы благодарны российской стороне за поддержку данного мероприятия... а также готовность принять участие в работе этого форума", - добавил Камилов.

Он также заявил, что помимо России на мероприятие приглашены США, Китай и ряд других государств.

"Что касается тех сторон, которые получили приглашения, мы исходили из того, что есть реальные силы, которые уже достаточно глубоко вовлечены в этот процесс и от которых в значительной степени может зависеть ход дальнейшего развития событий, - отметил глава МИД Узбекистана. - Поэтому мы решили пригласить на глобальном уровне РФ, Китай, Соединенные Штаты, на региональном уровне - Пакистан Иран и Индию".

"Также получили приглашения Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, из международных организаций - ООН и Европейский союз, а также ряд европейских государств, которые сами изъявили желание принять участие - это Великобритания, Германия, Франция и Италия, - указал Камилов. - Безусловно, с учетом того, что мы находимся в одном регионе, полное участие будут принимать все государства Центральной Азии. Это совещание будет проходить на уровне министров иностранных дел".

Глава МИД Узбекистана также заявил, что Ташкент не намерен проводить разовое мероприятие или просто предоставлять свою площадку для переговоров. "Узбекистан намерен быть активной частью этого политического процесса, поскольку у нас есть граница [с Афганистаном] и это нас непосредственно касается, - пояснил он. - Будем делать все, что от нас зависит, чтобы внести свой вклад в начало этого политического процесса". "Каких-то особых иллюзий [относительно итогов конференции] у нас нет. Мы не считаем, что после Ташкента [в Афганистане] сразу начнется мирный процесс и все будет урегулировано, - подчеркнул Камилов. - Но тем не менее, что-то надо делать и когда-то этот процесс надо начинать".