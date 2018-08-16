Москва по ошибке превратит Америку в радиоактивный пепел

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Между США и Россией, а также — с меньшей вероятностью — США и Китаем возможен непреднамеренный ядерный конфликт. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Как отмечает издание, в перечисленных странах системы управления, ответственные за командование, связь, контроль и разведку раньше отслеживали исключительно применение противником ядерных баллистических ракет. Сейчас те же самые системы отслеживают еще и пуски неядерного оружия. Якобы в этом заключается проблема.

«До середины 1980-х, например, американские спутники раннего предупреждения использовались исключительно для обнаружения запуска ракет с ядерным оружием. Сегодня они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, например, путем предоставления информации о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет», — отмечет в журнале International Security Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир (США).

«Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств», — считают аналитики NI. В результате складывается ситуация, при которой «системы противоракетной обороны стали обычными объектами», однако атака России на такие спутники «все еще может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны».

На деле, это похоже на перекладывание вины с больной головы на здоровую. Потому что именно США создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны. И прежде всего — попытками понизить порог применения ядерных зарядов малой мощности.

Так, новая ядерная доктрина США (обнародована в феврале 2018 года) позволяет Америке применить ядерное оружие в случае чрезвычайных обстоятельств, не ограниченных военными сценариями. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, такое понимание Вашингтоном своей роли гаранта глобальной безопасности «чревато нанесением ядерного удара по всем, кого США сочтут агрессором».

«Резервируя за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов, США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликта малой интенсивности, даже — вдумайтесь — в случае киберугроз», — отметила представитель российского МИД.

Причем, от этой линии Вашингтон отклоняться не собирается. В июле в Совете Минобороны США по науке разработали рекомендации о совершенствовании ВС страны. Москва и Пекин в докладе представлены как агрессоры. Так, в Пентагоне рассматривают ситуацию, при которой РФ нанесет ядерный удар по европейским странам. Как отмечается в документе, таким образом Россия «попытается добиться решающей победы в кратчайшие сроки». При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что ядерное оружие РФ способна применить исключительно в качестве ответного, встречного удара.

По оценкам экспертов, все это говорит об одном. Вашингтон ищет обоснования для модернизации собственного ядерного арсенала, а также военному «американскому доминированию в космосе», о котором объявил президент США Дональд Трамп. 13 августа, выступая на военной базе в штате Нью-Йорк, американский лидер заявил, что необходимо начать милитаризацию космоса, чтобы обогнать противников США и сохранить военное превосходство.

Возможна ли случайная ядерная война, и кто ее развяжет?

— Случайного ядерного удара не бывает, — уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Таких сценариев ответственные государственные деятели, ответственные руководители военных ведомств допустить не могут. Просто потому, что все ядерные боеприпасы находятся под строгим контролем — по крайней мере, в пятерке ядерных государств: США, РФ, Китае, Франции и Великобритании.

Другое дело, СПРН действительно не различает ракеты в ядерном и неядерном оснащении. Это чисто технически невозможно. Поэтому будет перехвачена любая ракета, которая летит в сторону, предположим, нашей страны.

Замечу, с конца 1970-х мы приступили к созданию второй версии ПРО вокруг Москвы, получившей название А-135. В строй она вступила в 1995 году. Ввиду невозможности точного попадания во вражеский боевой блок, и в случае массированного удара, А-135 могла остановить ракеты противника встречным атмосферным ядерным взрывом.

Так что вопрос только в том, чтобы не было случайных пусков — в сторону России, США или Китая. И он упирается не в возможности СПРН, а в повышение ответственности военного командования государств, обладающих ядерным оружием.

— The National Interest, по сути, сводит сценарий случайной ядерной войны к атаке на американские спутники. Почему?

— Начну с того, что любой спутник можно атаковать. В СССР это продемонстрировали на практике еще 1 ноября 1968 года. В тот день космический аппарат «Полет-1» впервые в истории перехватил космический аппарат-мишень. А через пять лет, в 1972 году, комплекс ИС-М системы противокосмической обороны был принят в опытную эксплуатацию.

Что до Китая, в 2013 году он провел успешный перехват спутника в космическом пространстве. Неназванные чиновники Пентагона тогда сообщили, что в ходе маневрирования один из трех китайских спутников, оборудованный роботизированной рукой-манипулятором, осуществил перехват другого спутника.

Но опять же, возникает вопрос: а зачем нагнетать обстановку — выводить в космос боевые спутники, как сейчас предлагает Дональд Трамп? Напомню, что 18 июня президент США дал Пентагону поручение о формировании новых войск — космических. А 7 августа министр обороны Джеймс Мэттис подтвердил, что «нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий».

Между тем, еще в 2008 году на Конференции по разоружению в Женеве Россия и Китай внесли на рассмотрение проект договора о запрете на размещение в космосе оружия любого вида и на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Подобные инициативы не раз рассматривались на Генассамблее ООН — и всегда США выступали против.

А теперь в американской прессе появляются публикации о ядерной войне, которую якобы может спровоцировать нападение на спутники США. Говорит это, я считаю, об одном: на воре и шапка горит. Вашингтон — не мытьем так катаньем — пытается подготовить международное общественное мнение к тому, что ударные системы в космосе все-таки будут размещены. И что это надо принимать как неизбежность — как защиту от «коварных» русских и китайцев.

— Как в реальности выглядят перспектива милитаризации космоса?

— На мой взгляд, до реальной милитаризации может и не дойти. Надо понимать: мало заручиться поддержкой общественности, нужны еще и новые технологии. На мой взгляд, разговоры о милитаризации, скорее, являются попыткой втянуть Россию в новую разорительную гонку вооружений.

Когда-то США удалось втянуть Советский Союз в такую гонку, и это стало одним из факторов, разрушивших СССР. Другое дело, что нынешнее российское руководство, в отличие от престарелого советского, достаточно трезвое. И потому не повторит роковой ошибки.

— Чего добиваются американцы?

— Гегемонии. Они хотят, чтобы США оставались единственной супердержавой, которая командует всем миром. Но такого, понятно, никогда не будет. Ни Россия, ни Китай этого не позволят — как бы американцы не надували щеки.

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