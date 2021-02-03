«Москва плюс пять регионов»: жители шести субъектов РФ смогут проголосовать онлайн на выборах 2021 года

Центральная избирательная комиссия на предстоящих в сентябре парламентских выборах сможет обеспечить проведение дистанционного голосования в шести субъектах РФ, включая Москву. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По её словам, в ближайшие дни комиссия начнёт приём заявок на участие в пилотном проекте. Она также с высокой долей вероятности допустила, что из-за пандемии COVID-19 избирательные участки могут быть открыты в течение трёх дней. Вдобавок ЦИК ожидает различного рода провокаций в ходе единого дня голосования.

В шести субъектах Российской Федерации на предстоящих в сентябре выборных кампаниях различного уровня наряду с традиционной формой волеизъявления будет организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Мы все эти дни очень подробно обсуждали и анализировали, как у нас продвигается работа по проведению ДЭГ, взвесили все свои возможности на сей момент, уровень технической подготовки, степень безопасности и пришли к выводу, что точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов дистанционного голосования в пяти регионах плюс Москва», — сказала Памфилова. Её слова приводит «Российская газета».

При этом, по её словам, в Москве онлайн-голосование пройдёт на отдельной интернет-платформе, тогда как в остальных регионах будет задействована федеральная площадка, которую ЦИК готовит совместно с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом правила, порядок голосования будут едиными для всех шести субъектов.

В ближайшие дни комиссия начнёт приём заявок от регионов желающих провести электронное голосование. Их власти получат техническое задание.

«Кто в большей степени будет отвечать этим требованиям, на них и остановимся», — пояснила Памфилова.

Впервые дистанционное электронное голосование было проведено в сентябре 2019 года на выборах депутатов в Мосгордуму. В прошлом году жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, при помощи электронных бюллетеней, в ходе общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ. Также онлайн-голосование было задействовано в Ярославской и Курской областях в ходе довыборов депутатов Госдумы.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Элла Памфилова допускает, что сентябрьские выборы могут пройти в течение трёх дней. По её словам, ЦИК должен быть готов к такому развитию событий.

«Вероятность такая очень высокая... Хоть идёт на улучшение, на спад (ситуация с распространением COVID-19. — RT), но никто не отменял мер санитарной безопасности. Я думаю, что это ещё не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего», — заявила она.

На 19 сентября в России намечен единый день голосования, граждане страны будут выбирать депутатов Государственной думы, региональных заксобраний и парламентов, а также губернаторов.

ЦИК также готовится к к возможным провокациям в ходе единого дня голосования. По словам Памфиловой, в ближайшее время будет проводиться полномасштабное обучение всех участников избирательного процесса. Также планируется организация психологической помощи для членов избиркомов.

«Мы большое внимание уделяем второй составляющей, помимо профессиональной подготовки. Это стрессоустойчивость наших коллег. Проблема довольно острая, актуальная. Они должны быть готовы к отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий. Такие провокации будут, мы знаем», — пояснила председатель ЦИК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии призвал «не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию».

«Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством... Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО», — говорил спикер нижней палаты парламента.

Он указал на необходимость защитить избирательные права россиян от «посягательств со стороны иностранных государств», как бы тем «ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти».

В декабре 2020 года был опубликован доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), в котором говорится, что в СМИ и соцсетях России началась кампания по дискредитации предстоящих парламентских выборов. Цели информационной атаки — российское избирательное законодательство и нововведения, такие как многодневное и электронное голосование.

«В условиях репутационных потерь избирательной системы «развитой демократии» после выборов в США требуется экстренное переключение внимания целевой аудитории на тему российских выборов. Расчёт делается на дестабилизацию обстановки в России», — указывают авторы доклада.

В то же время, как следует из данных соцопросов, подавляющее большинство россиян доверяют ЦИК и избирательной системе.