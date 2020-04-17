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Москва перенесла, а Лукашенко стоит на своём: В Минске продолжается подготовка к параду 9 мая

17 апреля 2020, 09:10  •  118 • В мире
В Белоруссии продолжается подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент республики Александр Лукашенко стоит на своём. Он не подписывал приказов о переносе, как это сделал его российский коллега Владимир Путин. Военное шествие в Минске состоится, как и было запланировано, 9 мая.
Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении или переносе торжеств в честь Дня Победы в Белоруссии примут ближе к 9 мая. Это связано с тем, что трудно предсказать эпидемиологическую обстановку, которая будет в стране через несколько недель. Но в Минске продолжается активная подготовка к торжествам.
Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что зрители увидят 185 единиц техники. Механизированную колонну уже готовят. Экипажи работают над слаженностью действий. Тренируются они на площадке аэродрома Липки.
В ведомстве добавили, что в Минске возглавит механизированную колонну знаменитый танк Т-34. Всего парадных расчётов будет 18. Все из них - новейшие или модернизированные модели: БТР-80 и БТР-70МБ1, ЗРК "Тор-М2", автомобили "Дракон" и "Богатырь", системы реактивного залпового огня "Полонез" и "БелГрад", танки Т-72БЗ и другие.
В конце марта Лукашенко заявлял, что коронавирус не помешает провести запланированные ко Дню Победы мероприятия. Он пообещал организовать их на высочайшем уровне, несмотря на пандемию коронавируса.

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