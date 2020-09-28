Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

Москва озвучила позицию по войне между Баку и Ереваном

28 сентября 2020, 14:45  •  91 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России опасаются, что развитие конфликта в Нагорном Карабахе "взорвет" регион
Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть немедленно остановлены. Конфликт между Азербайджаном и Арменией следует перевести в политико-дипломатическое русло. Такую позицию Кремля озвучил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .
В Москве серьезно обеспокоены тем, как разворачиваются события в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости". По словам Пескова, глава МИД РФ Сергей Лавров "с первых часов обострения" находится в контакте коллегами из Армении и Азербайджана. Президент Владимир Путин общался с армянским премьером Николом Пашиняном. Все сходятся в одном – военные действия нужно срочно прекратить.
Заместитель Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев обратился к армянам и азербайджанцам с предложением успокоиться и попытаться найти способ урегулирования обострившегося кризиса.
"Прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта",
– призвал Медведев. В противном случае "катастрофических последствий для региона не избежать", написал он "ВКонтакте".
Вооруженное столкновение между Баку и Ереваном началось в воскресенье, 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и материальные потери. При этом обострение ситуации в Нагорном Карабахе было предложено американскими экспертами Вашингтону еще полтора года назад. По их мнению, это эффективный способ усложнить жизнь России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
28 сентября 2020, 05:35
"Обстановка контролируемая": МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных протестующих
28 сентября 2020, 05:35
Танки горят, под обстрелом мирные жители: Минобороны Армении показало военные действия в Карабахе
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.