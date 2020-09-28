Москва озвучила позицию по войне между Баку и Ереваном

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В России опасаются, что развитие конфликта в Нагорном Карабахе "взорвет" регион

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть немедленно остановлены. Конфликт между Азербайджаном и Арменией следует перевести в политико-дипломатическое русло. Такую позицию Кремля озвучил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

В Москве серьезно обеспокоены тем, как разворачиваются события в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости". По словам Пескова, глава МИД РФ Сергей Лавров "с первых часов обострения" находится в контакте коллегами из Армении и Азербайджана. Президент Владимир Путин общался с армянским премьером Николом Пашиняном. Все сходятся в одном – военные действия нужно срочно прекратить.

Заместитель Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев обратился к армянам и азербайджанцам с предложением успокоиться и попытаться найти способ урегулирования обострившегося кризиса.

"Прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта",

– призвал Медведев. В противном случае "катастрофических последствий для региона не избежать", написал он "ВКонтакте".

Вооруженное столкновение между Баку и Ереваном началось в воскресенье, 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и материальные потери. При этом обострение ситуации в Нагорном Карабахе было предложено американскими экспертами Вашингтону еще полтора года назад. По их мнению, это эффективный способ усложнить жизнь России.