Москва ознакомила США с их "послужным списком" нарушений в сфере контроля над вооружениями

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вашингтон, пытаясь указать другим странам на существующие, по его мнению, проблемы с выполнением обязательств в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, стремится утаить свои собственные недоработки и нарушения в этой сфере. МИД России ответил на опубликованный 18 апреля Госдепартаментом доклад по данной проблематике подробным комментарием, где в 11 пунктах детально изложена ситуация с соблюдением и - несоблюдением - США положений соответствующих конвенций и соглашений.

Соединенные Штаты, подчеркнули в дипведомстве, преподносят себя в качестве "эталона" приверженности международному праву, однако "при этом устанавливают собственные критерии осуществления того или иного соглашения и наделяют себя правом давать оценку действиям других государств по выполнению ими своих международных обязательств". При этом американская сторона, выдвигая безосновательные обвинения, не утруждает себя "бременем доказательств".

"Российская Федерация, отталкиваясь от установки на полное и безусловное выполнение обязательств по международным соглашениям, категорически не приемлет методы и средства, к которым прибегает Вашингтон, чтобы "ткнуть пальцем" в государства, являющиеся, по его мнению, нарушителями договорных обязательств", - заявили на Смоленской площади.

В Москве на конкретных примерах и фактах показывают - "послужной список" Вашингтона в этой сфере отнюдь не безупречен.

Анализируя процесс и последствия наращивания американской ПРО, в МИД РФ указали на тот факт, что наличие противоракетного "зонтика" создает у США иллюзию безнаказанности, ведет к опасным односторонним шагам и формирует предпосылки для возобновления гонки ядерных вооружений. При этом Россия по-прежнему не получает убедительного ответа на вопрос, против кого ведутся затратные и не пропорциональные возможным вызовам приготовления в данной области.

Так, в дипведомстве напомнили, что США отказались корректировать свои противоракетные планы, несмотря на успешную реализацию соглашения по иранской ядерной программе, которой в свое время оправдывалось развертывание ПРО США в Европе. В МИД назвали свидетельством истинной направленности американских противоракет запущенную Пентагоном работу по приданию им потенциала противодействия гиперзвуковым вооружениям, которыми в обозримой перспективе сможет располагать "весьма ограниченный круг стран".

В МИД РФ также указали на ряд конкретных нарушений со стороны США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, это размещение на базе ПРО в Румынии и - в перспективе - в Польше наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, с которых можно применять ударные вооружения, включая крылатые ракеты средней дальности "Томагавк".

Одновременно американцы формируют из России образ врага в среде своих союзников, добиваясь и от них роста военных ассигнований и ускоренной милитаризации. В министерстве подчеркнули, что сюжет с раскручиванием антироссийской кампании в контексте ДРСМД "все более системно используется Вашингтоном в качестве "шаблона" для придания собственным усилиям по форсированному накачиванию военных мускулов большей "легитимности" в глазах широкой общественности путем публичного выдвижения голословных обвинений России в ее "агрессивном поведении" и якобы растущей необходимости "принятия ответных мер".

В Москве обратили внимание и на то, что США по-прежнему не соблюдают ключевые положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), несмотря на утверждения американских представителей об обратном. Сюда относятся и так называемые совместные ядерные миссии, к которым привлекаются европейские неядерные страны НАТО. Более того, в последние годы развернуто "беспрецедентное по масштабам" обновление всех компонентов американского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие, находящееся на территории других государств.

Вызывают опасения и положения обновленной ядерной доктрины США, в которой, в частности, существенно расширен набор "опций", допускающих применение американцами ядерного оружия, в том числе в порядке превентивного удара. При этом американская сторона преднамеренно искажает положения Военной доктрины РФ, пытаясь внушить западной общественности, что РФ якобы делает все более сильный акцент на ядерном оружии.

В МИД РФ также обратили внимание на проблемы, связанные с соблюдением американской стороной Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как подчеркнули в российском дипведомстве, объявленный США выход к 5 февраля 2018 года на установленные договором показатели был достигнут не только благодаря реальным сокращениями вооружений, но и за счет некорректных с точки зрения договорной практики манипуляций.

"А именно, через переоборудование части пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) "Трайдент-II" и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, осуществленное таким образом, что российская сторона не смогла подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено договором, а также за счет односторонней переквалификации "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", не предусмотренную ДСНВ", - указали в МИД.

По оценке Москвы, количество выведенных таким способом из-под засчета по договору средств СНВ может быть сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции.

В конце 2016 года Москва приняла решение приостановить действие российско-американского Соглашения об утилизации избыточного оружейного плутония (СОУП), и сделано это было по двум причинам: односторонние недружественные действия США и их попытки изменить согласованный метод утилизации американского плутония.

В МИД подчеркивают - соответствующее решение РФ было принято в полном соответствии с нормами международного права. "Администрации США следует осознать, что в современном мире уже не получится сотрудничать по тем направлениям, где это ей выгодно, и предпринимать меры для нанесения существенного ущерба партнерам на других направлениях", - отметили в дипведомстве.

При этом российская сторона готова вернуться к выполнению документа. Однако сделано это может быть только после того, как Вашингтон устранит нанесенный двусторонним отношениям ущерб и будет соблюдать договоренности по способам утилизации.

В Москве убеждены, что отказ США от намерения ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отраженный в обновленной ядерной доктрине, наносит серьезный удар по документу. Российская сторона также испытывает сомнения по поводу дальнейшего соблюдения Вашингтоном моратория на ядерные испытания в связи с планомерным созданием в США условий для их возможного возобновления.

В МИД высказали опасения, что на позицию США в данном вопросе могут ориентироваться другие государства, которые теоретически могут последовать примеру Вашингтона. Такой сценарий, предупреждают в Москве, "неизбежно откроет путь гонке ядерных вооружений".

Касаясь перспектив разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), в Москве отметили, что их следует рассматривать в контексте отказа НАТО от мер военного "сдерживания" России в Европе.

Как подчеркнули в дипведомстве, выражая приверженность "сохранению, укреплению и модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе" на словах, на деле НАТО направляет свои усилия на сдерживание России и дальнейшее изменение баланса сил в европейском регионе в свою пользу, в том числе в непосредственной близости от российских границ.

В этих условиях, убеждены в МИД, возвращаться к теме выполнения "давно и безнадежно устаревшего" Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не имеет смысла.

В МИД обратили внимание на обвинения России, содержащиеся в докладе Госдепартамента, в несоблюдении обязательств по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011), в том числе в части допуска инспекторов на территорию Крыма. Как подчеркнули в Москве, статус Республики Крым и города Севастополь как субъектов РФ не подлежит пересмотру, следовательно, Россия свободна в размещении войск на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины "провокационны и тщетны". При этом в дипведомстве заверили, что Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления соответствующих запросов по Венскому документу.

Вместе с тем, указали в дипведомстве, в докладе Госдепартамента замалчиваются нарушения Венского документа со стороны самих США и их союзников. Так, некоторые государства скрывают информацию о своих военных учениях, необходимую для полноценного планирования инспекционной деятельности в период проведения таких учений. Ряд стран, а именно Польша, Словакия, Румыния, Великобритания и Бельгия, не дали возможность российским группам по оценке осуществлять подсчет основных систем вооружения и техники военных объектов.

Комментируя обвинения США в якобы несоблюдении Россией Договора по открытому небу (ДОН), МИД РФ назвал их "шаблонными" и обратил внимание на то, что в докладе Госдепартамента замалчиваются проблемы с соблюдением документа со стороны самих США. Так, например, были отменены остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на авиабазах Робинс и Элсворт, что угрожает безопасности полетов. Кроме того, США установили ограничения для наблюдательных полетов над территорией Алеутских островов, значительно снижая их эффективность.

Озабоченность Москвы сохраняется в отношении выполнения Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). В МИД РФ в очередной раз указали на безосновательность домыслов США о якобы имеющейся взаимосвязи между советскими военно- биологическими программами и проводимыми Россией мирными исследованиями в области микробиологии. Такие спекуляции, по мнению российских дипломатов, связаны с попыткой США "отвлечь внимание международного сообщества от их собственной неблаговидной деятельности в такой чувствительной сфере, как биология".

В Москве также выразили обеспокоенность размещением Пентагоном своих медико-биологических лабораторий в разных районах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ. "Вполне обоснованно возникает вопрос об истинных целях такой военно-биологической активности США на постсоветском пространстве", - обратили внимание в министерстве. На Смоленской площади призвали американских партнеров ответственно, как это делает Россия, подходить к выполнению своих обязательств по КБТО.

В МИД РФ обратили внимание на то, что в настоящее время Соединенные Штаты - единственная страна-участница Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая сохраняет значительный арсенал химоружия и продолжает выдавать патенты на изобретения, связанные с применением боевых отравляющих веществ.

В Москве убеждены, что грубейшим нарушением международного права и, соответственно, КЗХО стал осуществленный США при поддержке Великобритании и Франции 14 апреля ракетный удар по территории Сирии под предлогом якобы имевшей место химатаки в городе Дума. Причем удар был нанесен в тот момент, когда прибывшие в Дамаск инспекторы Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) должны были направиться в Думу для проведения расследования. Более того, Вашингтон так и не представил доказательства о наличии химического оружия на сирийской авиационной базе Шайрат, по которой ВМС США нанесли ракетный удар в апреле прошлого года.

США не выполняют собственные обязательства и в том, что касается информирования ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран.

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