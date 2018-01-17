Москва ответит зеркально, если США сохранят меры против российских СМИ

• 117 • Политика

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Москва намерена ответить зеркально, если США продолжат применять ограничительные меры в отношении российской прессы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства РФ в США.

"Если рестриктивные меры по отношению к нашей прессе продолжатся, мы ответим зеркально. Так будет всегда, какими бы санкциями нам ни грозили", - говорится в тексте, распространенном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"На днях - 13 января - российские журналисты отметили свой профессиональный праздник. В США это событие для них было омрачено очередным решением властей принудить зарегистрироваться иностранным агентом еще одну организацию, которая обслуживает российские СМИ. <...> Видим в этом неспособность Запада к честной конкуренции на информационном поле. Желание лишить граждан доступа к альтернативному мнению, отказ от провозглашенных свобод", - говорится в заявлении.

Как отметило посольство, такая ситуация уже "стала нормой". "Как и отсутствие любых громких проявлений корпоративной солидарности или возмущения тех, кто взял на себя задачу по защите прав и свобод журналистов на Западе. Не протестовал и Комитет защиты журналистов (КЗЖ), демонстрируя ангажированность, предвзятость и неспособность обеспечить равные подходы в отстаивании "единых стандартов", - отметили в российской дипломатической миссии.

"Еще более явным стало их лицемерие с тех пор, как выяснилось, что экстремистский украинский сайт "Миротворец" переехал на серверы в США - более трех месяцев назад. На нем опубликованы личные данные тех, кого правые радикалы считают врагами Украины. Среди них списки из тысяч представителей СМИ (в том числе американских), участвовавших в освещении событий на Украине, в частности в Донбассе. Тем самым поставлена под угрозу их жизнь и безопасность", - обратило внимание посольство РФ.

Как оно отметило, российская сторона видит "желание КЗЖ использовать любой повод для критических нападок на Россию" вместо "решительных действий по пресечению деятельности "Миротворца". "Иначе как демонстрацией двойных стандартов такое поведение КЗЖ назвать нельзя. И это вызывает глубокое разочарование", - заявили в российской дипмиссии.

В конце ноября прошлого года директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия направила ноту в Госдепартамент в связи с тем, что сайт "Миротворец", на котором публикуются личные данные журналистов, освещающих события в Донбассе, перешел на американские серверы. В документе содержится требование отказать сайту "в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист", сказала она. Дипломат добавила, что действия сайта "Миротворец" также подрывают статус журналистов, который "столь тщательно оберегается всем мировым сообществом", и угрожает их безопасности.

Как ранее сообщало посольство РФ в Вашингтоне, 10 января стало известно о требовании Министерства юстиции США в отношении производящей контент для агентства Sputnik компании RIA Global. Ведомство заявило, что она сможет продолжить работу, только если зарегистрируется в качестве иностранного агента. Минюст США в документе, датированном 5 января, утверждал, что компания занимается "политической деятельностью в США в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня". После регистрации RIA Global, как отмечается, сможет продолжить работу, но эфиры нужно будет сопровождать уведомлением о статусе иностранного агента.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America, в то время как к другим иностранным СМИ, среди которых британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, такие требования с американской стороны не предъявляются.