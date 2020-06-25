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Москва ответит НАТО на наращивание сил альянса у границ России

25 июня 2020, 16:00  •  74 • Политика
В случае наращивания военного присутствия НАТО у российских границ это приведет к ответным действиям. Об этом 25 июня заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Как он написал на своей странице в Facebook, заявление президента США Дональда Трампа о намерении сократить американский военный контингент в ФРГ могло бы быть хорошим сигналом, но проблема в том, куда именно направятся войска из Германии.
По словам Трампа, «часть вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из них», напомнил Косачев.
«Одно дело — домой, другое — еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию «поладить», — добавил сенатор.
Для России важны не мотивы действия американского лидера, а их возможные последствия. «Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям и станет хуже всем», — продолжил он.
По мнению Косачева, Вашингтон ничего не проиграет, Польша потешит амбиции, но в итоге могут прекратить действия все договоренности между Россией и НАТО. Это станет поражением для Европы, заключил он.
Ранее в четверг замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что Москва следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу и допускает нарушение Вашингтоном основополагающего акта Россия–НАТО.
Накануне глава Белого дома заявил о готовности Варшавы принять дополнительный военный контингент США, а также платить за размещение военных. Переброска части американских войск из Германии в Польшу станет «сильным сигналом» для России, отметил Трамп.

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