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Москва ответит Берлину на высылку российских дипломатов в ближайшее время

15 декабря 2021, 22:25  •  46 • Политика
Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
В РФ решение немецких властей назвали немотивированными и недружественными
Посольство РФ в Берлине заявило в МИД ФРГ "решительный протест" в связи с высылкой двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
"Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", – цитирует РИА "Новости" заявление российской дипмиссии.
Ранее решение Берлина по российским дипломатам прокомментировал член Совфеда Владимир Джабаров. Он отметил, что Москва ничего хорошего от нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и не ожидала, поскольку та "не скрывала своей антироссийской позиции".
По мнению сенатора, немка будет "отрабатывает свои предвыборные обещания" и мешать канцлеру Олафу Шольцу "налаживать отношения с Россией", передает "Газета.ру".
Напомним, в среду, 15 декабря, Высший суд Берлина признал гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. После оглашения вердикта МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева и объявил персонами нон грата двух наших дипломатов
Фрау Бербок объявила, что убийство Хангошвили совершено "по государственному заказу" и представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, данное преступление осложнит диалог Москвы и Берлина.

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