Москва ответила Берлину на высылку российских дипломатов

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Посла ФРГ в столице вызвали в МИД РФ

Россия не оставила без ответа недружественный шаг Германии. В ответ на высылку двух отечественных дипломатов из Берлина Москва отправляет домой так же двоих немецких сотрудников посольства ФРГ в нашей столице.

Как сообщили в МИД РФ, в ведомство сегодня, 20 декабря, вызвали посла Германии в России. Дипломату выразили протест в связи с недружественным шагом Берлина.

Напомним, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата из-за обвинения россиянину Вадиму Соколову в убийстве одного из бывших лидеров террористических банд на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили.

Послу также сообщили, что Россия отвергает все необоснованные и голословные обвинения, что государственные структуры были причастны к этому преступлению.

Гособвинение ФРГ просило Соколову пожизненное заключение за убийство Хангошвили. В Германии также говорили о том, что обладают достаточными доказательствами причастности российских госслужб к инциденту.

В России сразу пообещали ответить немотивированное решение Германии. В Кремле же ситуацию охарактеризовали как неприятный эпизод.