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Москва ответила Берлину на высылку российских дипломатов

20 декабря 2021, 20:15  •  151 • Политика
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Посла ФРГ в столице вызвали в МИД РФ
Россия не оставила без ответа недружественный шаг Германии. В ответ на высылку двух отечественных дипломатов из Берлина Москва отправляет домой так же двоих немецких сотрудников посольства ФРГ в нашей столице. 
Как сообщили в МИД РФ, в ведомство сегодня, 20 декабря, вызвали посла Германии в России. Дипломату выразили протест в связи с недружественным шагом Берлина. 
Напомним, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата из-за обвинения россиянину Вадиму Соколову в убийстве одного из бывших лидеров террористических банд на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили. 
Послу также сообщили, что Россия отвергает все необоснованные и голословные обвинения, что государственные структуры были причастны к этому преступлению. 
Гособвинение ФРГ просило Соколову пожизненное заключение за убийство Хангошвили. В Германии также говорили о том, что обладают достаточными доказательствами причастности российских госслужб к инциденту. 
В России сразу пообещали ответить немотивированное решение Германии. В Кремле же ситуацию охарактеризовали как неприятный эпизод. 

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