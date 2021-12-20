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Москва ответила Берлину на высылку российских дипломатов
20 декабря 2021, 20:15 • 151 • Политика
Посла ФРГ в столице вызвали в МИД РФ
Россия не оставила без ответа недружественный шаг Германии. В ответ на высылку двух отечественных дипломатов из Берлина Москва отправляет домой так же двоих немецких сотрудников посольства ФРГ в нашей столице.
Как сообщили в МИД РФ, в ведомство сегодня, 20 декабря, вызвали посла Германии в России. Дипломату выразили протест в связи с недружественным шагом Берлина.
Напомним, двух российских дипломатов объявили персонами нон грата из-за обвинения россиянину Вадиму Соколову в убийстве одного из бывших лидеров террористических банд на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили.
Послу также сообщили, что Россия отвергает все необоснованные и голословные обвинения, что государственные структуры были причастны к этому преступлению.
Гособвинение ФРГ просило Соколову пожизненное заключение за убийство Хангошвили. В Германии также говорили о том, что обладают достаточными доказательствами причастности российских госслужб к инциденту.
В России сразу пообещали ответить немотивированное решение Германии. В Кремле же ситуацию охарактеризовали как неприятный эпизод.
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