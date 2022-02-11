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Москва отвергла "круговую поруку" ЕС: На письмо Лаврова от стран ждут развёрнутый ответ

11 февраля 2022, 17:15  •  46 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему на послание министра иностранных дел Сергея Лаврова каждая страна должна ответить индивидуально.
В Министерстве иностранных дел России отвергли коллективный ответ ЕС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, почему русские не могут принять коллективный ответ Запада на послание Лаврова по вопросу неделимости безопасности.
Как отметила Захарова, нынешний ответ напоминает круговую поруку. Кроме того, в этом ответе нет предметной реакции на поставленный вопрос. Вместо этого Москве предлагается принять в качестве ответа намерение продолжать диалог по укреплению безопасности.
"Ждем развёрнутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", - подчеркнула представитель дипведомства.
Ранее стало известно, что на послание Сергея Лаврова от лица ЕС ответил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако, как отмечала Захарова, глава МИД России Боррелю не писал.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров просил европейские страны отвечать по отдельности, поскольку обязательство не укреплять свою безопасность в ущерб другим страны Европы принимали индивидуально и лично несут за это ответственность.
В свою очередь, несмотря на нынешнюю позицию Европы, как подчеркнули в МИД, Москва продолжит добиваться выполнения принципа неделимости безопасности.

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