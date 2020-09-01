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Москва отреагировала на возможные американские санкции

01 сентября 2020, 22:55  •  110 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В РФ призвали Штаты не вмешиваться в дела наших союзников
Вашингтону лучше самим воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя свежую информацию, пришедшую из-за океана, о возможности американских рестрикций в отношении России на фоне послевыборной ситуации в соседней Республике.
"США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами", – цитирует "Интерфакс" дипломата.
Рябков отметил, что для РФ это не первый и не последний раз, когда Вашингтон угрожает санкциями. По его словам, у Госдепа уже ничего, кроме рестрикций, не осталось в плане внешнеполитического инструментария.
В связи с этим представитель российского МИД выразил сожаление, что "происходит примитивизация американского внешнеполитического курса".
"И на любой вопрос, на любую проблему ответ один – санкции", – резюмировал Рябков.
Ранее во вторник, 1 сентября, агентство Reuters со ссылкой на анонимного источника из администрации США сообщило, что в Вашингтоне не исключили введения санкций против Москвы, если она "открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы".
Также американцы рассматривают наложить ограничительные меры на семерых белорусских чиновников. Казначейство уже готовит пакет соответствующих документов, заметил собеседник агентства.
Напомним, 27 августа Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии, который будет задействован при необходимости. Он подчеркнул, что сделал это по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко. Глава России указал, что у Москвы есть обязательства перед Минском в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ.

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