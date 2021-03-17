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Москва отозвалась на ядерные игры Лондона: МИД РФ одёрнул запуганных "российской агрессией"

17 марта 2021, 14:00  •  200 • Политика
Москва отозвалась на ядерные игры Лондона, решившего нарастить ядерный потенциал. В МИД жёстко оценили действия Британии. Кроме того, МИД одёрнул запуганных "российской агрессией".
В Министерстве иностранных дел России оценили решение Лондона нарастить ядерный потенциал как немотивированное, политически вредное и ущербное с точки зрения укрепления мировой стабильности действо. По мнению российских дипломатов, таким решением Британия нанесла удар по самой концепции контроля над вооружениями. В ведомстве подчеркнули, что за этим решением Лондона последует реакция Москвы, которая будет настаивать на привлечении властей Британии к переговорам по новому соглашению на смену ДСНВ.
Добавим, что замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя продолжающиеся вопли НАТО о "российской угрозе", отметил, что вина за демонтаж системы безопасности на европейском континенте лежит на Североатлантическом альянсе, который за счет двух волн расширения приблизил военную инфраструктуру к границам России.
Отметим, что по словам Столтенберга, "дестабилизирующее поведение России", терроризм, кибератаки, технологии, подъём Китая и климатические изменения являются главными вызовами НАТО. Об этом он заявил в рамках ежегодного доклада о работе организации в 2020 году. По его словам, "с такими угрозами" ни одна страна и ни один континент не справится в одиночку.
Александр Грушко в свою очередь напомнил Столтенбергу, что именно НАТО приближало свои рубежи к границам России. Поползновения НАТО у границ России и другие враждебные действия - "все это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны", отметил Грушко в беседе с ТАСС.

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