|
«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море
02 мая 2018, 22:09 • 101 • В мире
Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море. Флотилия состоит из фрегатов ВМС Испании, Турции и Германии. По информации источника в Брюсселе, страны НАТО, прежде всего США, обеспокоены растущим потенциалом Черноморского, а также Северного флотов России. Эксперты считают, что альянс пытается продемонстрировать силу и оказать давление на РФ, но при этом подчёркивают, что Москва спокойно относится к таким действиям.
Twitter © RoyalNavy
В Чёрное море 1 мая вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщается в Twitter морского командования Североатлантического альянса.
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 апреля 2018, 07:54
|
26 апреля 2018, 16:54
|
01 мая 2018, 23:39
|
26 апреля 2018, 13:24
|
28 апреля 2018, 11:09
|
27 апреля 2018, 17:09
|
02 мая 2018, 12:39