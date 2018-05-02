«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море

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Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море. Флотилия состоит из фрегатов ВМС Испании, Турции и Германии. По информации источника в Брюсселе, страны НАТО, прежде всего США, обеспокоены растущим потенциалом Черноморского, а также Северного флотов России. Эксперты считают, что альянс пытается продемонстрировать силу и оказать давление на РФ, но при этом подчёркивают, что Москва спокойно относится к таким действиям.