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«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море

02 мая 2018, 22:09  •  101 • В мире
Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море. Флотилия состоит из фрегатов ВМС Испании, Турции и Германии. По информации источника в Брюсселе, страны НАТО, прежде всего США, обеспокоены растущим потенциалом Черноморского, а также Северного флотов России. Эксперты считают, что альянс пытается продемонстрировать силу и оказать давление на РФ, но при этом подчёркивают, что Москва спокойно относится к таким действиям.
 
Twitter © RoyalNavy
 

В Чёрное море 1 мая вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщается в Twitter морского командования Североатлантического альянса.

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group -

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