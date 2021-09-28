Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием...
Главная / Политика

Москва отказалась отвечать на истерику Киева из-за транзита газа

28 сентября 2021, 15:00  •  105 • Политика
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Контракты РФ с третьими странами Украину не касаются
Соглашение о поставках газа из России в Венгрию в обход Незалежной не нарушает ни правила международной торговли, ни какие-либо другие международно-правовые нормы. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, 28 сентября.
По словам Пескова, только Россия и Венгрия решают, каким маршрутом доставлять газ, и не дело украинских властей указывать, какой трубопровод выбрать.
"Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций",
– отметил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что как-то отвечать на подобные выступления Киева Москва не собирается.
Если Киев заинтересован в том, чтобы ГТС Незалежной была задействована в транзите углеводородного сырья из РФ в ЕС и после 2024 года, пусть подготовит "экономически целесообразное" предложение, и РФ его рассмотрит: "Никаких табуированных маршрутов не существует", – заверил Песков.
Накануне "Газпром" заключил соглашение с венгерской стороной о поставках 4,5 млрд кубометров газа в год через "Турецкий поток". В Киеве заявили, что оспорят сделку как не соответствующую европейскому энергетическому законодательству. Будапешт уже вызвал украинского посла в МИД.
Ранее болгары высмеяли претензии украинцев из-за "Северного потока-2". 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для нас очень важно" - Ермак
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 04:00
США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проекта ПАК ДА
28 сентября 2021, 09:30
Генерал озвучил русскую "угрозу" опаснее "Северного потока - 2"
28 сентября 2021, 04:00
"Матерям не нужны подачки": Глазьев объяснил, как решить демографический кризис
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
28 сентября 2021, 08:35
Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности
28 сентября 2021, 02:10
Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для на...
28 сентября 2021, 02:10
Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 04:00
США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проек...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 16:10
"Пошёл период тотальной зачистки русских": Сатановский сделал предупреждение
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
27 сентября 2021, 23:25
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
26 сентября 2021, 23:35
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.