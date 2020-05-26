Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Главная / Политика

Москва отчитала Вашингтон из-за победителей во Второй мировой войне

26 мая 2020, 22:55  •  83 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади отреагировали на американские публикации о разгроме Третьего рейха
Россия провела работу с представителями Соединенных Штатов после сообщения Белого дома в соцсети о том, что победителями во Второй Мировой войне были исключительно США и Великобритания. Об этом рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в большом видеоинтервью для издания "Правда.Ру" на платформе "Ютюб".
Она отметила, что после публикации последовало официальное заявление российского дипведомства. Также была реакция посла России в США Анатолия Антонова и других дипломатов.
"И, конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний", – отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что данная тема присутствовала во время всех международных переговоров нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Напомним, 8 мая Белый дом в своем "Инстаграм" разместил видеозапись, на которой президентом США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Видеокартинка сопровождалась следующим текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".
На следующий день российский посол Антонов попытался освежить память американским властям, указав им, что Советский Союз в той войне понес колоссальные потери – около 27 миллинов человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 07:55
"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Россию из проектов США по космосу
26 мая 2020, 03:55
"Пора отказаться": Михеев указал на ошибки пенсионной реформы
26 мая 2020, 14:55
"Это же Путин, это не мы": Кикабидзе пожаловался на русские танки
26 мая 2020, 16:55
Путин разозлился на совещании с министрами
26 мая 2020, 18:55
Песков ёмко ответил на вопрос украинских журналистов о "Зеленском-нацисте"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили сит...
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
19 мая 2020, 23:55
"Феерический бред": На чём прокололся Стрелков-Гиркин в интервью Гордону, рассказал Бородай
22 мая 2020, 06:55
Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.