Москва отчитала Вашингтон из-за победителей во Второй мировой войне

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

На Смоленской площади отреагировали на американские публикации о разгроме Третьего рейха

Россия провела работу с представителями Соединенных Штатов после сообщения Белого дома в соцсети о том, что победителями во Второй Мировой войне были исключительно США и Великобритания. Об этом рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в большом видеоинтервью для издания "Правда.Ру" на платформе "Ютюб".

Она отметила, что после публикации последовало официальное заявление российского дипведомства. Также была реакция посла России в США Анатолия Антонова и других дипломатов.

"И, конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний", – отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что данная тема присутствовала во время всех международных переговоров нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, 8 мая Белый дом в своем "Инстаграм" разместил видеозапись, на которой президентом США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Видеокартинка сопровождалась следующим текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

На следующий день российский посол Антонов попытался освежить память американским властям, указав им, что Советский Союз в той войне понес колоссальные потери – около 27 миллинов человек.

