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Москва отчитала Вашингтон из-за победителей во Второй мировой войне
26 мая 2020, 22:55 • 83 • Политика
На Смоленской площади отреагировали на американские публикации о разгроме Третьего рейха
Россия провела работу с представителями Соединенных Штатов после сообщения Белого дома в соцсети о том, что победителями во Второй Мировой войне были исключительно США и Великобритания. Об этом рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в большом видеоинтервью для издания "Правда.Ру" на платформе "Ютюб".
Она отметила, что после публикации последовало официальное заявление российского дипведомства. Также была реакция посла России в США Анатолия Антонова и других дипломатов.
"И, конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний", – отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что данная тема присутствовала во время всех международных переговоров нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Напомним, 8 мая Белый дом в своем "Инстаграм" разместил видеозапись, на которой президентом США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Видеокартинка сопровождалась следующим текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".
На следующий день российский посол Антонов попытался освежить память американским властям, указав им, что Советский Союз в той войне понес колоссальные потери – около 27 миллинов человек.
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