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Москва отчитала Берлин за неподобающий тон и давление на Россию

24 ноября 2020, 21:05  •  247 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На Смоленской площади надеются, что стороны вернутся к дружественному диалогу
Власти Германии проводят курс на противостояние с Россией, что включает безосновательные обвинения и санкции. Такая политика наносит серьезный ущерб связям между Берлином и Москвой. Смоленская площадь призвала ФРГ отказаться от агрессивной риторики в адрес РФ и вернуться к диалогу.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел нашей страны Владимир Титов в ходе сегодняшней встречи с германским послом Гезой Андреасом фон Гайром. Дипломаты, в частности, обсуждали состояние и перспективы отношений ФРГ и России на фоне их деградации в последние годы.
"Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу МИД РФ.
Кроме того, Москва подчеркнула недопустимость вмешательства извне в ситуацию вокруг результатов президентских выборов в Белоруссии. Также стороны говорили о конфликте в Нагорном Карабахе, урегулировании сирийской и ливийской проблематики.
На прошлой неделе на Смоленской площади жестко отреагировали на свежее заявление германской дипломатии, а именно посла ФРГ в Литве Маттиаса Сонна. Немец назвал целью освобождения советскими войсками Германии от фашизма "установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления".
В Москве данное "откровение" расценили как "грубую и циничную" провокацию, российские власти ждут от Берлина объяснений – слова Сонна являются официальной точкой зрения или индивидуальным соображением.

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