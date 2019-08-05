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Москва осуждает введение США санкций в отношении главы МИД Ирана

05 августа 2019, 13:24  •  72 • Политика

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. МИД РФ осуждает санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран. Это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал Рябков.

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
 

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