Москва осудила Вашингтон за нападки на Пекин из-за коронавируса

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Вашингтон бездоказательно обвиняет Пекин в развитии эпидемии, считают на Смоленской площади

Власти США навязывают миру "антикитайский дискурс", продолжая беспочвенно обвинять Поднебесную в распространении коронавируса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что претензии Белого дома сыпятся в адрес стратегического партнера России.

"Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет", – цитирует РИА "Новости" замглавы российского МИД.

Он отметил, что представители американских властей почти ежедневно дополняют список претензий к Пекину по теме эпидемии и пытаются навязать миру антикитайские настроения.



Напомним, президент США Дональд Трамп регулярно за последние несколько недель развития пандемии, на фоне неблагоприятной ситуации в самой Америке, упрекает Пекин во всех грехах – то китайцы не вовремя сообщили о коронавирусе, то вообще скрыли его распространение, чтобы запастись медикаментами и средствами защиты, то умолчали о якобы опытах в Ухане. Хозяин Белого дома даже потребовал от спецслужб доказать вину Поднебесной в этих "грехах".

Сегодня же Трамп поразмышлял на тему полного разрыва отношений с Пекином. По его словам, от этого решения США сэкономят около $500 млрд.



Буквально накануне по этому же вопросу высказался и сам глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в среду, 13 мая, на встрече совета министров иностранных дел ШОС, которая проходила в режиме видеоконференции, он назвал "голословными" обвинения в адрес России и Китая вокруг ситуации с COVID-19. Также он считает, что в сложившихся условиях Вашингтон огульно критикует и работу ВОЗ.