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Москва оставляет за собой право: Захарова ответила на "демарш" британцев против Чечни

13 декабря 2020, 08:45  •  107 • Политика
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала демаршем новые санкции Великобритании против представителей Чечни. Она напомнила британцам, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию.
По словам Захаровой, Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против граждан России. Представитель МИД назвала решение Великобритании "политически ангажированным демаршем" и предупредила, что оно негативно отразится на отношениях Москвы и Лондона.
"С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что решение Великобритании демонстрирует неготовность Лондона отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.
В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трёх лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.
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