Москва оставляет за собой право: Захарова ответила на "демарш" британцев против Чечни

По словам Захаровой, Москва считает безосновательными новые санкции Лондона против граждан России. Представитель МИД назвала решение Великобритании "политически ангажированным демаршем" и предупредила, что оно негативно отразится на отношениях Москвы и Лондона.

"С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер", - сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что решение Великобритании демонстрирует неготовность Лондона отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.

В четверг Великобритания запретила въезд в королевство и заморозила активы "трёх лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек". В заявлении британского ведомства приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Их обвиняют в нарушении прав человека в Чечне.