Москва осадила польского премьера за оценку выборов в Белоруссии

Источник из структур российской власти оценил в комментарии для агентства РИА "Новости" позицию ЕС по поводу выборов в Белоруссии.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил в интервью журналистам по итогам экстренного саммита Евросоюза, что Совет Европы не признаёт голосование в Белоруссии отвечающим демократическим принципам. В связи с этим, по его мнению, в республике должны быть проведены новые выборы.

В Москве, однако, это высказывание сочли странным. Источник заметил, что на голосовании в Белоруссии не работали наблюдатели из ЕС.

Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал, - отметил собеседник информагентства.

Он считает, что своими словами власти Европы пытаются оказать давление на Минск, заметив, что это фактически вмешательство в дела другой независимой страны.