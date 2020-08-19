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Москва осадила польского премьера за оценку выборов в Белоруссии

19 августа 2020, 21:20  •  114 • Политика
Москва осадила польского премьера Матеуша Моравецкого, который заявил, что Совет Европы не считает голосование в Белоруссии отвечающим демократическим принципам. Ему напомнили, что на выборах в республике не было наблюдателей от ЕС.
Источник из структур российской власти оценил в комментарии для агентства РИА "Новости" позицию ЕС по поводу выборов в Белоруссии.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил в интервью журналистам по итогам экстренного саммита Евросоюза, что Совет Европы не признаёт голосование в Белоруссии отвечающим демократическим принципам. В связи с этим, по его мнению, в республике должны быть проведены новые выборы.
В Москве, однако, это высказывание сочли странным. Источник заметил, что на голосовании в Белоруссии не работали наблюдатели из ЕС.
Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал, - отметил собеседник информагентства.
Он считает, что своими словами власти Европы пытаются оказать давление на Минск, заметив, что это фактически вмешательство в дела другой независимой страны.

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