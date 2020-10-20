Москва опровергла обвинения Вашингтона в кибератаках спецслужб

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В Штатах не хотят взаимодействовать с Россией в вопросах защиты интернет-пространства

Москва опровергла обвинения Вашингтона в том, что российские спецслужбы якобы участвуют в кибератаках. На Смоленской площади обратили внимание, что американская сторона, как всегда, не привела никаких доказательств. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне", – цитирует дипломата пресс-служба ведомства.

По ее словам, американские власти действуют в данном случае в рамках политической конъюнктуры, а за подобными обвинениями стоят русофобские силы в Штатах, которые хотят "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" накануне выборов главы Белого дома, которые состоятся 3 ноября.

Захарова подчеркнула, что как обычно, Вашингтон не предоставил никаких доказательств якобы противоправной деятельности наших спецслужб, а просто были "растиражированы избитые тезисы о "причастности"" России к целому спектру "деструктивных действий" в информпространстве.

Москва на высшем уровне призывала Вашингтон начать взаимодействовать в киберделах, но в администрации Белого дома не готовы к сотрудничеству с РФ "на равноправной и взаимоуважительной основе" в данной вопросе, указала дипломат.

Накануне Минюст США и ФБР предъявили обвинения в хакерской атаке шести гражданам России. Их подозревают в причастности к целому вороху киберпреступлений: в распространении вируса NotPetya в 2017-ом, запуске вредоносной программы для срыва Олимпиады в Южной Корее в 2018 г., в попытке срыва выборов во Франции, а также дестабилизации обстановки на Украине и в Грузии.

Как утверждают представители американских ведомств, обвиняемые являются сотрудниками ГРУ. Россиян разыскивает ФБР.

