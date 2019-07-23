Москва оказалась доступнее для туристов, чем Монако, столицы Израиля и Маврикия

Эксперты международного сервиса провели анализ запросов пользователей на отели, по результатам которого определили наиболее популярные направления для путешествий.

В списке столиц мира, которые вызывают наибольший интерес у туристов, Москва заняла 31-е место и 19-е - в числе наиболее востребованных городов Европы. В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Амстердам.

Наиболее дорогими для гостей оказались Монако, столицы Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий. Там гостям придется заплатить за ночь от 13900 до 26800 рублей.