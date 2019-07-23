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Москва оказалась доступнее для туристов, чем Монако, столицы Израиля и Маврикия
23 июля 2019, 12:09 • 47 • В мире
Москва оказалась на седьмом месте среди столиц Европы по уровню доступности отелей высшей категории, войдя в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. Как сообщает momondo.ru, средняя стоимость ночи в столичном отеле - 5000 рублей, что гораздо ниже, чем в Монако, а также столицах Израиля и Маврикия.
Эксперты международного сервиса провели анализ запросов пользователей на отели, по результатам которого определили наиболее популярные направления для путешествий.
В списке столиц мира, которые вызывают наибольший интерес у туристов, Москва заняла 31-е место и 19-е - в числе наиболее востребованных городов Европы. В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Амстердам.
Наиболее дорогими для гостей оказались Монако, столицы Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий. Там гостям придется заплатить за ночь от 13900 до 26800 рублей.
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