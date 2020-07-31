Москва одерживает стратегическую победу в Закавказье • 96 • Аналитика

Совместные военные учения Анкары и Баку, в ходе которых на территорию Азербайджана вошла турецкая армия, подняли информационную волну в СМИ. Ряд изданий, особенно украинских, утверждает, что Эрдоган таким способом обыграл Путина, «подмяв» под себя Закавказье.





При этом почему-то мало кто вспоминает, что турецко-азербайджанские маневры проходят не первый раз. До этого они проводились летом прошлого года, правда, были не такими масштабными.



Кроме того, недавно РФ проводила внезапную проверку в Южном военном округе, в которой участвовали и российские подразделения, расквартированные в Армении. По этому поводу никакой паники ни в Азербайджане, ни в Турции не наблюдалось. Впрочем, как и по поводу предстоящих крупномасштабных маневров «Кавказ-2020», где участвуют военнослужащие Армении, которая является членом ОДКБ.



Конечно, не стоит отрицать, что ввод Анкарой войск в Азербайджан является предупреждающим сигналом и для Армении, и для России. Свою безоговорочную поддержку Баку Эрдоган даже и не пытается скрывать. А иначе и быть не может, ведь эти две страны связаны и религиозно, и этнически. Турки и азербайджанцы говорят практически на одном языке. К тому же они имеют общие тюркские корни.



Но это не значит, что Анкара станет подталкивать Баку к войне с Ереваном. Дестабилизация обстановки в этом регионе туркам крайне невыгодна. Не стоит забывать, что здесь проходит маршрут Трансанатолийского газопровода TANAP. К тому же в Армении расположены российские военные, а с Россией Эрдогану ссориться не с руки.



Собственно, Путин тоже не горит желанием идти на конфликт с Анкарой, с которой последнее время складываются неплохие партнерские отношения и реализуется несколько совместных проектов. Помимо этого, эскалация военных действий между Ереваном и Баку России крайне невыгодна. Ведь и Армения, и Азербайджан, несмотря на взаимную неприязнь, находятся в хороших отношениях с Москвой. Оба этих закавказских государства вовлечены в товарооборот с Россией, в том числе и в военно-промышленной сфере.



Ни Путин, ни Эрдоган не заинтересованы в разжигании войны между Арменией и Азербайджаном. Эту позицию оба президента озвучили во время телефонного разговора, который состоялся между ними недавно.



На данный момент даже ввод турецких войск в Азербайджан при наличии российского контингента в Армении выгоден Москве. Странно? Совсем нет. Таким образом, Россия и Турция смогут остудить «горячие головы» в Баку и Ереване и не допустить начала полномасштабных военных действий между ними. При этом Москве не придется ввязываться в этот конфликт и принимать в нём чью-либо сторону даже политически. И в итоге этот факт можно считать стратегической победой Москвы в Закавказье - турецкие войска однозначно после учений покинут территорию Азербайджана, Ереван и Баку к тому моменту в любом случае придётся остыть, все останутся "при своих", а вспыхнувший конфликт погашается в режиме телефонных переговоров с Москвой. Главное - закрепить мирный процесс, что важно для всех стран региона. Совместные военные учения Анкары и Баку, в ходе которых на территорию Азербайджана вошла турецкая армия, подняли информационную волну в СМИ. Ряд изданий, особенно украинских, утверждает, что Эрдоган таким способом обыграл Путина, «подмяв» под себя Закавказье.При этом почему-то мало кто вспоминает, что турецко-азербайджанские маневры проходят не первый раз. До этого они проводились летом прошлого года, правда, были не такими масштабными.Кроме того, недавно РФ проводила внезапную проверку в Южном военном округе, в которой участвовали и российские подразделения, расквартированные в Армении. По этому поводу никакой паники ни в Азербайджане, ни в Турции не наблюдалось. Впрочем, как и по поводу предстоящих крупномасштабных маневров «Кавказ-2020», где участвуют военнослужащие Армении, которая является членом ОДКБ.Конечно, не стоит отрицать, что ввод Анкарой войск в Азербайджан является предупреждающим сигналом и для Армении, и для России. Свою безоговорочную поддержку Баку Эрдоган даже и не пытается скрывать. А иначе и быть не может, ведь эти две страны связаны и религиозно, и этнически. Турки и азербайджанцы говорят практически на одном языке. К тому же они имеют общие тюркские корни.Но это не значит, что Анкара станет подталкивать Баку к войне с Ереваном. Дестабилизация обстановки в этом регионе туркам крайне невыгодна. Не стоит забывать, что здесь проходит маршрут Трансанатолийского газопровода TANAP. К тому же в Армении расположены российские военные, а с Россией Эрдогану ссориться не с руки.Собственно, Путин тоже не горит желанием идти на конфликт с Анкарой, с которой последнее время складываются неплохие партнерские отношения и реализуется несколько совместных проектов. Помимо этого, эскалация военных действий между Ереваном и Баку России крайне невыгодна. Ведь и Армения, и Азербайджан, несмотря на взаимную неприязнь, находятся в хороших отношениях с Москвой. Оба этих закавказских государства вовлечены в товарооборот с Россией, в том числе и в военно-промышленной сфере.Ни Путин, ни Эрдоган не заинтересованы в разжигании войны между Арменией и Азербайджаном. Эту позицию оба президента озвучили во время телефонного разговора, который состоялся между ними недавно.На данный момент даже ввод турецких войск в Азербайджан при наличии российского контингента в Армении выгоден Москве. Странно? Совсем нет. Таким образом, Россия и Турция смогут остудить «горячие головы» в Баку и Ереване и не допустить начала полномасштабных военных действий между ними. При этом Москве не придется ввязываться в этот конфликт и принимать в нём чью-либо сторону даже политически. И в итоге этот факт можно считать стратегической победой Москвы в Закавказье - турецкие войска однозначно после учений покинут территорию Азербайджана, Ереван и Баку к тому моменту в любом случае придётся остыть, все останутся "при своих", а вспыхнувший конфликт погашается в режиме телефонных переговоров с Москвой. Главное - закрепить мирный процесс, что важно для всех стран региона. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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