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Москва объяснила отказ от встречи с белорусской оппозицией

09 марта 2021, 18:05  •  254 • Политика
Дмитрий Мезенцев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Посол РФ в Минске сравнил Конституционный совет с обществом книголюбов и филателистов
Российские дипломаты не готовы встречаться с белорусскими оппозиционерами, поскольку они представляют те силы в Республике, которые нацелены на "подрыв государственных устоев". Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью РБК.
Он отметил, что к нему действительно лично обращались с просьбой о такой встрече, но от отказался от разговора с местной оппозицией. По его словам, предметом диалога, в частности, должно было стать взаимодействие созданного оппозиционными активистами Координационного совета с властями России.
Глава нашей дипмиссии подчеркнул, что не понимает суть КС и в какой организационной форме он функционирует.
"Он один или их, может быть, пять, или двадцать – это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми", – пояснил Мезенцев.
По его мнению, Конституционный совет белорусских оппозиционеров представляет собой одну из многих общественных организаций, аналогичных обществам "любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба".
"Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти", – считает дипломат.
Он назвал "адекватной и конституционной" реакцию властей Республики на создание оппозиционного КС.
Ранее в этом же интервью Мезенцев прокомментировал слухи о возможном создании РФ и Белоруссией единой армии. Он убежден, что в этом нет никакой необходимости, оценив подобную информацию СМИ журналисткой "фантазией" и "гипотезой". Для безопасности наших стран от внешнего противника достаточно надежно охранять российские и белорусские госграницы, что обеспечивает договор ОДКБ.
Ранее на прошлой неделе президент Республики Александр Лукашенко заявил, чего в реальности хотят его ярые оппоненты, а именно – "раскачать народ", для чего "снести голову" глав государства. Вот и все, с точки зрения бацьки, что делает оппозиция. И предложил обратить внимание на соседнюю Украину и на то, что с ней стало после госпереворота и смещения экс-президента Виктора Януковича.

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