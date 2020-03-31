Москва обвинила Трампа в фальсификации истории

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Американскому лидеру указали на неверные цифры потерь советских воинов в ВОВ

Президента США Дональда Трампа плохо информировали его советники, поэтому он накануне так ошибся, объявив, что Советский Союз в годы Великой Отечественной войны потерял 50 млн. своих граждан. Так прокомментировал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вчерашнее заявление хозяина Белого дома.

Он отметил, что давно известны официальные цифры потерь СССР, которые "тщательно выверялись и перепроверялись" – это почти 26,7 млн человек. В это число входят как военнослужащие, так и мирное население страны.

По последним данным, всего Красная Армия потеряла, в том числе на Дальнем Востоке, погибшими на поле боя и умершими от ран, а также в концлагерях – 8 668 400 человек. Еще около 18 млн – это жертвы среди гражданского населения, включая младенцев.

Мединский назвал в беседе с РИА "Новости" чудовищными потери нашей армии в германском плену – там умерли 57% красноармейцев, т.к. фашисты обращались с советскими военнопленными с "беспощадной изуверской жестокостью". В то же время в немецком плену погибли около 4% американских и английских военнослужащих.

При этом экс-министр подчеркнул, что любая жизнь бесценна, как и важен вклад в общую победу над фашизмом участников антигитлеровской коалиции, добавив, что определяющим был вклад именно Советского Союза.

Напомним, в понедельник, 30 марта, в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил, что СССР в годы Второй мировой войны потерял 50 млн человек, пишет The Hill со ссылкой на выступление лидера США в программе "Fox & Friends".

