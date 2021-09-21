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Москва обвинила ЕСПЧ в культивировании русофобии из-за дела Литвиненко

21 сентября 2021, 18:00  •  97 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Москвы возникло много опросов по существу выводов международного органа
Москва считает решение Европейского суда по правам человека об "ответственности" России за смерть беглого экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ошибочным, своим вердиктом инстанция вносит вклад в распространение русофобии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга.
По ее словам, решение ЕСПЧ вызывает в Москве немало вопросов как по существу его выводов, так и с точки зрения процедуры и подходов Совета Европы, передает РИА "Новости".
"Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", – отметила дипломат.
Ранее во вторник, 21 сентября, Европейский суд по правам человека назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко. В решении органа утверждается, что Москва не провела полного расследования его убийства. ЕСПЧ присудил €100 тыс его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда.
Власти России неоднократно отвергали обвинения в причастности к смерти беглого подполковника.
Напомним, Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в одной из больниц Лондона. Ему стало плохо после чаепития с Андреем Луговым, Дмитрием Ковтуном и еще одним россиянином в баре гостиницы. По данным местного следствия, беглый офицер умер из-за отравления радиоактивным полонием-210. В Лондоне полагают, что к смерти Литвиненко причастна Москва.
Добавим, одновременно с новостью о решении ЕСПЧ также Британия выдвинула еще одно обвинение по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 г. Там выявили третьего российского агента якобы причастного к данному инциденту.

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