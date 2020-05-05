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Москва обвинила британского чиновника в подтасовке фактов о COVID-19

05 мая 2020, 18:10  •  122 • Политика
Фото: pixabay.com
Английская пресса замалчивает положительные факты борьбы с инфекцией в нашей стране
Посольство РФ в Лондоне обвинило британского депутата в распространении дезинформации об эпидемии коронавируса в нашей стране. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Речь идет о заявлении главы комитета по международным делам палаты общин Тома Тугендхата о смерти двух российских медиков, которые лечили пациентов, инфицированных COVID-19.
"Парламентарий утверждает, что они стали жертвами "убийств", организованных "диктаторским режимом" с целью "заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику", – говорится в релизе посольства.
В дипмиссии отметили, что в последнее время в Соединенном Королевстве борьбу с эпидемией в РФ комментируют исключительно в негативном свете. Причем это касается как местных политиков, так и СМИ, особенно телеканал BBC.
"Очевидные успехи России – сравнительно низкий процент смертности, большие объемы тестирования, своевременное закрытие границ – замалчиваются", – констатировали в посольстве.
Там подчеркнули, что медики умирают, в том числе и в результате самоубийств, по причине коронавируса по всему миру. В самой Британии таких случаев отмечено больше сотни. Но Тугендхат видит такие трагедии лишь в РФ и, говоря о "целенаправленном убийстве", не приведя доказательств, он сознательно распространяет дезинформацию.
Свое творчество представитель правящей в Великобритании Консервативной партии оставил в своем "Твиттер" в выходные. Он комментировал статью в таблоиде Daily Mail о смерти главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елены Непомнящей, которая выпала из окна в конце апреля, и заведующей отделением скорой медицинской помощи в подмосковном Звездном Городке Натальи Лебедевой. Кроме того издание сообщило о выпавшем из окна враче скорой медпомощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, который получил тяжелые травмы.

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