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Москва обратилась к США перед учениями в Чёрном море

23 июня 2021, 08:00  •  217 • Политика
Официальная Москва выступила с важным заявлением перед учениями США и их союзников в Чёрном море.
Американо-украинские учения Sea Breeze в Чёрном море не способствуют основам безопасности в этом регионе и повышают риски непреднамеренных инцидентов. Об этом заявили в посольстве России в США.
"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении русских дипломатов.
В посольстве России также отметили, что, проводя подобные учения, Вашингтон потворствует милитаристским настроениям Киева.
Напомним, в пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря.
Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.
Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.

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