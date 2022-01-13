«Москва обозначила контрмеры»: как прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе

В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, посвящённое российским предложениям по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал переговоры «разговором по душам», вместе с тем отметив, что у сторон на данный момент нет объединяющей позитивной повестки дня. Он уточнил, что встреча была посвящена анализу факторов, влияющих на деградацию европейской безопасности, которая фиксируется в последние годы.

В Брюсселе 12 января состоялись заседание Совета Россия — НАТО, посвящённое российским предложениям по гарантиям безопасности. Переговоры продлились около четырёх часов.

По итогам встречи замглавы российского МИД Александр Грушко назвал прошедшее заседание «разговором по душам», вместе с тем отметив, что у России и альянса на данный момент нет объединяющей позитивной повестки дня.

Грушко подчеркнул, что если бы не состоявшееся мероприятие, России и НАТО не удалось бы «в полный рост поставить» обсуждаемые вопросы безопасности.

Выступая на пресс-конференции, Грушко отметил, что заседание совета было посвящено анализу всех факторов, влияющих на деградацию европейской безопасности, которая фиксируется в последние годы. Полный анализ таких факторов, по его словам, российская сторона предоставила европейским партнёрам.

«Позитивная повестка дня, которая у нас существовала: борьба с терроризмом, содействие силам по совместной безопасности в Афганистане, борьба с наркотиками, подготовка афганских кадров, борьба с пиратством и многое другое — все это осталось в прошлом, и мы понимаем, почему это было сделано, потому что такое сотрудничество никак не вписывается в этот новый разворот к старому НАТО», — отметил замминистра, уточнив, что он заключается в действиях альянса, направленных на сдерживание России.

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Вместе с тем он отметил, что предложения РФ, озвученные Западу, могут кардинально изменить эту ситуацию и позволят вновь выстраивать безопасность в Европе «на общих принципах».

«Это улучшит не только состояние военной безопасности Российской Федерации, что для нас является абсолютно фундаментальным фактором, но также очевидным образом улучшит безопасность и самих стран НАТО», — подчеркнул Грушко.

При этом замглавы МИД обратил внимание, что североатлантический альянс не скрывает, что главное его предназначение — задачи сдерживания России.

«Под это выделяются колоссальные ресурсы. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах», — пояснил Грушко.

Он обратил внимание, что Россия считает попытки НАТО выстраивать архитектуру безопасности без участия Москвы контрпродуктивными и не позволит этого сделать. Они, по его словам, встретят ответные меры со стороны Москвы.

«Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», — подчеркнул Грушко.

По его словам, Россия примет все меры, чтобы не допустить ущемления своих интересов в сфере безопасности.

«Россия обозначила контрмеры. У нас есть весь набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, когда будем защищаться от реальной угрозы безопасности. А мы её уже ощущаем», — сказал он.

Помимо этого, Грушко обозначил, что процесс расширения НАТО несёт в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.

Замминистра отметил, что Россия честно, прямо и «без политкорректных формул» указала НАТО на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Грушко также подчеркнул, что Россия серьёзно озабочена стремлением стран альянса понизить потолок применения ядерного оружия. По его словам, США и партнёры пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: суша, воздушное и морское пространства.

«Мы видим, что в сценарии различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьезную озабоченность», — сказал Грушко.

Дипломат также указал на полную деградацию системы контроля над вооружениями, произошедшую по вине США.

Также Грушко не исключил, что Россия может восстановить свою дипмиссию при НАТО, если альянс изменит подходы к усилиям по обеспечению общей безопасности. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что НАТО примет предложения Москвы о гарантиях безопасности или даст конкретные разъяснения, почему они неприемлемы. Грушко отметил, что возможность эскалации ситуации между Москвой и НАТО уже дошла «до края».

«То, что сегодня делает НАТО, — попытка принудить нас заниматься вопросами, которые мы, Российская Федерация, считаем принадлежащими к прошлому, которые хочется забыть. Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность попадания в эту ловушку схем холодной войны и все-таки найти пути для объединения наших усилий для решения других долгосрочных задач, которые будут способствовать мирному развитию, укреплению отношений, дружбы, добрососедства между всеми странами на евроатлантическом пространстве», — заключил Грушко.

В свою очередь заместитель главы Минобороны России Александр Фомин отметил, что «российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне».

При этом он подчеркнул, что в действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, «зафиксирована приверженность взаимодействию как партнёров, не создавая угроз безопасности друг другу».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов к встречам с представителями России для обсуждения разных тем, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе. По его словам, в диалоге между Россией и НАТО есть сложности, но вести его необходимо.

«Союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в перспективе восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», — сказал он.

Россия проводит серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры, которые продлились около семи с половиной часов. Замглавы МИД России Сергей Рябков охарактеризовал их как «глубокие и конкретные», при этом отметив, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам. Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.