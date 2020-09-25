Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Главная / Политика

Москва обнаружила признаки постановки отравления Навального

25 сентября 2020, 22:35  •  64 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти в ФРГ в ситуации с россиянином действовали чересчур отлаженно
Возможно, все произошедшее с российским гражданином Алексеем Навальным является постановкой, о чем говорят слишком отлаженные действия немецкой стороны. С таким заявлением сегодня выступил МИД России. На Смоленской площади указали, почему Москва не исключает подобный вариант.
"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", – говорится в сообщении дипведомства.
В министерстве отметили, как оперативно на самом высоком уровне Берлин выразил готовность забрать активиста в ФРГ на лечение. Также обратили внимание на тот факт, что в ходе транспортировки Навального присутствовали сотрудники Бундесвера, в том числе представители спецавтотранспорта оборонного ведомства.
К ситуации были подключены деятели высшего военно-политического руководства Германии, чьим "гостем" был объявлен российский "пациент".
"Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", – подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД добавили, что германские власти на всех уровнях отказываются от сотрудничества с Москвой, более того, активно противодействуют проводимой в РФ доследственной проверке по ситуации с Навальным.
"Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шарите" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики", – говорится в заявлении.
Именно медики Бундесвера объявили о следах яда из группы "Новичок", хотя сами они, а также гражданские врачи, соратники "пациента", находясь рядом с ним, были без специальных средств химзащиты.
"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" Алексея Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло (...) Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", – констатировали в МИД.
Напомним, ранее в пятницу, 25 сентября, стало известно, чтопостпредство ФРГ при ОЗХО, наконец, получило ноту России по инциденту с Навальным и планирует подготовить ответ на нее в течение 10 дней, передает РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 15:15
В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 12:30
"Воскрешение" Навального - только постановка? Оппозиционеру дали три дня на разоблачение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.