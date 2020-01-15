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Москва не занимается "политической магией": В Германии объяснили "секрет успеха" Путина на Ближнем Востоке

15 января 2020, 02:54  •  53 • В мире
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике. По мнению автора издания Deutschlandfunk, Москва предпочитает "политической магии" холодный расчёт, что обеспечивает её успех на Ближнем Востоке.
Немцы оценили стратегию внешней политики Москвы на Ближнем Востоке. По мнению журналиста Deutschlandfunk, Россия своей здравой и взвешенной позицией заполняет вакуум власти в тех регионах, где происходят потрясения.
В этом принципе стратегия Москвы сродни немецкой, отмечает автор. В частности, говорится в публикации, Россия применяет во внешней сфере не "политическую магию", а "холодный расчёт".
Президент РФ Владимир Путин проводит внешнеполитическую деятельность в Дамаске и Стамбуле, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, обсуждает вопросы с Римом, Парижем, а также приглашает на переговоры представителей ливийского конфликта, - всё это позволяет без больших затрат добиваться укрепления влияния России.
Автор также подчеркивает, что именно Россия создает на Ближнем Востоке условия, из которых исходят уже другие государства, - в частности, Германия. Подобные действия приносят свои плоды, и успешная фаза российской внешней политики продлится ещё долго, заключает он, передаёт РИА Новости.

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