Москва не занимается "политической магией": В Германии объяснили "секрет успеха" Путина на Ближнем Востоке

Немцы оценили стратегию внешней политики Москвы на Ближнем Востоке. По мнению журналиста Deutschlandfunk, Россия своей здравой и взвешенной позицией заполняет вакуум власти в тех регионах, где происходят потрясения.

В этом принципе стратегия Москвы сродни немецкой, отмечает автор. В частности, говорится в публикации, Россия применяет во внешней сфере не "политическую магию", а "холодный расчёт".

Президент РФ Владимир Путин проводит внешнеполитическую деятельность в Дамаске и Стамбуле, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, обсуждает вопросы с Римом, Парижем, а также приглашает на переговоры представителей ливийского конфликта, - всё это позволяет без больших затрат добиваться укрепления влияния России.

Автор также подчеркивает, что именно Россия создает на Ближнем Востоке условия, из которых исходят уже другие государства, - в частности, Германия. Подобные действия приносят свои плоды, и успешная фаза российской внешней политики продлится ещё долго, заключает он, передаёт РИА Новости.