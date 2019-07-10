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Москва не ведет переговоров с Киевом об освобождении удерживаемых лиц

10 июля 2019, 18:39  •  40 • Политика
Москва не ведет переговоры с Киевом по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июля.
«Были же определенные обращения с российской стороны. Была нотная переписка. Это происходило. Большего не происходит», — сказал он.
По словам представителя Кремля, отсутствие прогресса по данной теме касается не только арестованных в России украинских моряков и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на Украине, а удерживаемых лиц в целом.
25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, поэтому российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.
25 июня российский МИД направил Украине ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных.
Кирилла Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает. При этом в обвинительном акте есть ряд тезисов, которые суд по просьбе обвиняемого не смог разъяснить.

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