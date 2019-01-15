|
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 09:39 • 272 • Политика
Проход иностранных военных судов в Азовское море возможен только при согласии властей двух стран — Украины и Крыма, а Москва не позволит НАТО войти в акваторию, уверен вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
Боевые корабли НАТО не войду в акваторию Азовского моря ни при каких условиях, уверены в правительстве Крыма.
Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов напомнил, что соглашение между Россией и Украиной 2003 года предполагает, что иностранные военные корабли могут заходить в Азовское море только с согласия и Киева, и Москвы.
Москва такого согласия не даст, уверен Мурадов. По его словам, присутствие иностранных боевых кораблей в Азовском море недопустимо. В то же время, признал он, ноябрьская провокация в Керченском проливе была инициирована украинскими властями именно для того, чтобы обеспечить иностранным кураторам повод отправить в регион свои корабли.
На прошлой неделе заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев намерен продолжить попытки провести корабли через Керченский пролив, напоминает РИА "Новости".
Подпишитесь на нас
272
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2019, 00:24
|
08 января 2019, 18:24
|
12 января 2019, 23:09
|
13 января 2019, 21:54
|
08 января 2019, 15:09
|
10 января 2019, 12:39
|
10 января 2019, 15:54