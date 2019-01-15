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Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма

15 января 2019, 09:39  •  272 • Политика
Проход иностранных военных судов в Азовское море возможен только при согласии властей двух стран — Украины и Крыма, а Москва не позволит НАТО войти в акваторию, уверен вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
Боевые корабли НАТО не войду в акваторию Азовского моря ни при каких условиях, уверены в правительстве Крыма.
Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов напомнил, что соглашение между Россией и Украиной 2003 года предполагает, что иностранные военные корабли могут заходить в Азовское море только с согласия и Киева, и Москвы.
Москва такого согласия не даст, уверен Мурадов. По его словам, присутствие иностранных боевых кораблей в Азовском море недопустимо. В то же время, признал он, ноябрьская провокация в Керченском проливе была инициирована украинскими властями именно для того, чтобы обеспечить иностранным кураторам повод отправить в регион свои корабли.
На прошлой неделе заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев намерен продолжить попытки провести корабли через Керченский пролив, напоминает РИА "Новости".

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