Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма

Проход иностранных военных судов в Азовское море возможен только при согласии властей двух стран — Украины и Крыма, а Москва не позволит НАТО войти в акваторию, уверен вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Боевые корабли НАТО не войду в акваторию Азовского моря ни при каких условиях, уверены в правительстве Крыма.

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов напомнил, что соглашение между Россией и Украиной 2003 года предполагает, что иностранные военные корабли могут заходить в Азовское море только с согласия и Киева, и Москвы.

Москва такого согласия не даст, уверен Мурадов. По его словам, присутствие иностранных боевых кораблей в Азовском море недопустимо. В то же время, признал он, ноябрьская провокация в Керченском проливе была инициирована украинскими властями именно для того, чтобы обеспечить иностранным кураторам повод отправить в регион свои корабли.

На прошлой неделе заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев намерен продолжить попытки провести корабли через Керченский пролив, напоминает РИА "Новости".