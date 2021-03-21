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Москва не понимает Лондон: Отношения двух стран назвали "мёртвыми"
21 марта 2021, 08:45 • 215 • Политика
Правительство Великобритании прекратило большую часть взаимоотношений между королевством и Россией. Это констатировал посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы", - отметил русский дипломат. Об этом он заявил, выступая в эфире радиостанции LBC.
Так дипломат отреагировал на представленный правительством Великобритании 16 марта новой внешнеполитической и оборонной стратегии. Документ описывает планы королевства на ближайшие 30 лет. Главной геополитической угрозой для мира в стратегии обозначены Китай И Россия, которой правительство Британии намерено "активно противостоять". Россия, кстати, упоминается в докладе 13 раз.
В стратегии кроме прочего говорится о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, а также раскрываются планы контроля над космическим и киберпространством.
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