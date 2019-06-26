Москва не оставила шансов Израилю и США и не сдала Иран

В Иерусалиме, наконец, встретились высокопоставленные представители России и США. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в священный город для переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. С израильской стороны присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководитель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. Заявленной темой переговоров были вопросы «ближневосточного урегулирования». Но в итоге все скатилось к ожидаемому — Израиль и США требовали вывода иранских вооруженных сил и союзных им группировок из Сирии. Большую часть времени стороны говорили именно об этом.

Буквально сразу, когда еще дипломаты толком не успели рассесться по местам, Биньямин Нетаньяху призвал всех договориться о выводе иностранных сил из Сирийской арабской республики. Неплохо, и это даже можно приветствовать, только вот свое обращение израильский премьер сразу испортил, сделав акцент на Иран — мол, еврейское государство не позволит Тегерану установить постоянное военное присутствие в Сирии. Заканчивал свою речь он следующими словами: «Вывод всех иностранных сил из Сирии — это будет хорошо для России, хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для Израиля, и, позвольте мне добавить, хорошо для Сирии».

Ему вторил Бен-Шаббат, который, в принципе, слово в слово повторял то, что говорил его шеф. Глава израильского Совета национальной безопасности отметил, что на Ближнем Востоке не будет спокойствия и процветания, пока мировое сообществе не будет как следует сдерживать «мечтания и действия Ирана». Недавние случаи — инцидент с танкерами в Ормузском проливе, атака на американский беспилотник — только подтверждают эту теорию. В конце Бен-Шаббат сказал то, что в самом начале говорил Нетаньяху: вывод иранцев пойдет на пользу всем, в том числе и России.

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От Израиля было два человека, однако те же самые слова говорил еще один человек. Представлял он не еврейское государство, но речь его не сильно отличалась от перлов Нетаньяху. Речь о Джоне Болтоне, который вроде бы как советником Дональда Трампа работает, хотя в Иерусалиме он больше походил на советника израильского премьера.

Он сделал много выпадов в адрес Ирана, однако, по его словам, сейчас Вашингтон стремится к тому, чтобы начать диалог с Тегераном. Учитывая воинственный настрой персов, пока американцы решили избрать тактику «максимального давления». Рано или поздно дядя Сэма усадит за стол переговоров принципиальных иранцев. По словам Болтона, политика санкций и прочих методов давления лучше всего сейчас подходит для того, чтобы убедить Иран в пользе переговоров. При этом, кстати, американский чиновник допускает нанесение удара по персам в случае, если они продолжат обогащать уран и превысят отметку в 300 килограмм. К слову, Тегеран на днях дал знать, что преодолеть этот лимит он способен за несколько дней и, в случае если ему не предложат устраивающие его условия новой ядерной сделки, он пойдет по пути дальнейшего обогащения. Болтон игнорирование ограничений назвал «очень серьезной ошибкой», которая способна привести к самым неприятным последствиям.

А Патрушеву в этой ситуации оставалось только оправдывать нашего союзника по Сирии. Во-первых, он призвал ослабить давление, оказываемое на эту страну, а также пересмотреть ее статус. Просто сейчас США и Израиль стараются приравнять Иран к международным террористическим организациям. При этом он указал на эффективность персов в их войне против боевиков Исламского государства* и прочих группировок в Сирии. К тому же Тегеран приложил немало усилий для стабилизации арабской республики.

На фото: глава совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббат, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (слева направо) на трехсторонней встрече (Фото: Денис Ичеткин/ТАСС) По итогам встречи стороны назвали ее продуктивной и полезной. Возможно и так, однако официальная часть таковой не была. Скорее всего, стороны пытались заключить некое соглашение за кулисами. Очень вероятно, что США пытались добиться от России вывода иранцев не банальными лозунгами, но конкретными предложениями. Так, Москва сама неоднократно призывала к выводу всех иностранных сил из САР, но иранозависимость в данном случае не дает ей идти до конца. Дамаск и Москва сейчас зависят не столько от иранских военных, сколько от иранских денег. Да, без Тегерана содержать эту разбомбленную страну будет некому. Вот если бы США и их партнеры согласились начать финансирование, тогда — другое дело. Возможно, это Патрушев и пытался донести Болтону с Нетаньяху. Читайте также Трамп отменил удар после того, как Иран пощадил 35 американцев США откровенно провоцируют Тегеран на резкие шаги Трамп отменил удар после того, как Иран пощадил 35 американцев США откровенно провоцируют Тегеран на резкие шаги Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что для успешного продолжения диалога США должны признать Башара Асада, иначе ситуация станет патовой — никто ничего не добьется в ближайшей перспективе. — Стороны собрались для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза и узнать, у кого первым сдадут нервы. Кажется, никто бровью не повел, вот теперь слабости никто и не ждет. Израиль и США давят на Иран, но добиться от России того, чего они хотят, у них не получится. Да, Россия может под какими-то предлогами подвинуть Иран, куда-то переместить его военных, но, чтобы полностью вывести людей — это вряд ли. От границы Израиля их удалось отодвинуть, но не силой или угрозами — мы просто добились их понимания. Но, по правде говоря, Ирану Израиль вообще не нужен. У него совершенно другие цели в Сирии, а все эти лозунги о «сионистском образовании» — лишь мишура. Касательно того, как вывести иранцев. Вашингтону надо начать с того, чтобы признать Асада. Он — легитимный президент, и иранцы находятся в Сирии по его приглашению. В Тегеране неоднократно говорили, что сразу выведут своих людей, как только об этом попросит Дамаск. «СП»: — Может, эта встреча в Иерусалиме и была нужна для того, чтобы обсудить возможность диалога США с Дамаском? — Вполне может быть. Просто без Асада ничего не получится. У Штатов и других остается только такой вариант. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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