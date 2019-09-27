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Москва назвала неприемлемым расширение США санкций против России

27 сентября 2019, 01:09  •  75 • Политика
Москва считает новые санкции, введенные в четверг минфином США «за содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии», неприемлемыми. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «Интерфакс» в четверг, 26 сентября.
«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — приводит агентство слова Вершинина.
О введении новых санкций против трех россиян, одной российской компании и пяти судов ранее в четверг сообщил американский Минфин. Так, под ограничения попали три менеджера компании «Совфрахт» — Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян. В сообщении министерства говорится, что они «содействовали в организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии», тем самым поддерживая режим правителя САР Башара Асада.
Ведомство отмечает, что в раскрытии этой схемы участвовало Федеральное бюро расследований (ФБР) и прокуратура американского округа Колумбия. Поставки топлива осуществлялись через московскую компанию «Маритайм Ассистанс» (Maritime Assistance LLC), которая также попала под ограничения.
Также в санкционный список добавлены ряд судов: OT-2077,«Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат» — компании «Транспетрочарт» (Transpetrochart Co. Ltd.), которая, как и «Совфрахт», ранее уже попала под ограничения.
Впервые США и страны Евросоюза применили санкции против Москвы в 2014 году на фоне начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России. Российская сторона неоднократно отрицала свое причастие к внутренним проблемам соседней страны и выступала за скорейшее разрешение ситуации. Позже ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись.
Так, в апреле 2018 года США наложили санкции на 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине» и предполагаемого вмешательства Москвы в выборы президента США в 2016 году.

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