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Москва назвала Минску условие для скидки на газ из России

25 ноября 2020, 11:45  •  233 • Политика
Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кремль выразил желание получить ответные льготы
Россия вправе рассчитывать на льготные тарифы по белорусским товарам, если Минск запрашивает скидку на поставки российского газа по сниженной цене на следующий год. Такое заявление сделал сегодня, 25 ноября, посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
Он отметил, что в настоящее время 1 тыс. кубометров газа для Белоруссии обходится в 127 долларов. Сейчас Минск настаивает на снижении действующего тарифа. В ноябре глава правительства республики Роман Головченко выражал надежду на то, что Москва установит привлекательную цену на энергоносители на следующий год.
Представитель российской дипмиссии отметил, что российская сторона в таком случае имеет право на аналогичный запрос, если речь идет о равноправии суверенных стран и их субъектов.
Также посол отметил, что межгосударственное взаимодействие во многом зависит от готовности Минска к совместной деятельности по интеграции двух стран. Мезенцев также добавил, что Белоруссия уже погасила в 2020 году свою задолженность за поставки энергосырья из РФ. Признание расчетов Москвы говорит об умении обеих стран достигать договоренностей, сообщает РИА "Новости".
Напомним, действующие условия контракта устанавливают для белорусской стороны сниженную стоимость за 1 тыс. кубометров газа (127 долларов вместо 150). По словам главы ФНЭБ Игоря Юшкова, Москва может снизить тариф до $100 в случае готовности Минска приступить к экономической интеграции.

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