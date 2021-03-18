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Москва назвала бессмысленными угрозы Токио о блокаде Курил

18 марта 2021, 20:15  •  29 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
На Смоленской площади призвали японских политиков быть реалистами
Японские политики своими угрозами в адрес Москвы о блокаде Курил лишь заводят отношения между нашими странами в тупик, поскольку в реальности они ничего не могут изменить – суверенитет России над островами южной гряды неоспорим. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
"Мы рассматриваем такие призывы... с попыткой запугать, которые к тому же подаются как тактическое средство на переговорах по проблеме мирного договора, как не вызывающие ничего, кроме сожаления", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Ранее в марте экс-дипломат, а ныне политэксперт Акио Каватао предложил Токио продемонстрировать Москве свою способность блокировать проливы Лаперуза и Сангарский, через которые идет связь Курильских островов с материком. Российские специалисты назвали возможную попытку такого шага японских властей сродни объявлению войны.
При этом, как заметил политолог Армен Гаспарян, подобные инициативы не найдут одобрения во властных кругах Станы восходящего солнца, т.к. в Токио не готовы к полномасштабной военному противостоянию с ядерным государством.
Идею Каватао назвал фантастичной главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко. Он также считает, что она разобьется об оборонный потенциал РФ.

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