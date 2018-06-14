Москва, напуганная Израилем, тайно поставляет С-300 в Сирию

После того, как американский президент совместно с парой своих европейских коллег решил в очередной раз наказать Башара Асада за химическое оружие, между Москвой и Дамаском возник диалог на тему поставок в ряды сирийской армии российских систем С-300.

Это было отличное решение, если учитывать, что далеко не только американцы с англичанами и французами норовят сбросить на Сирию пару-тройку бомб. Другие тоже делают это, и порой создается впечатление, что любое государство, обладающее хотя бы одним самолетом, может позволить себе безнаказанно поражать цели в этой арабской республике. Такой хаос связан с той проблемой, что у самой Сирии уже давно нет более или менее эффективной программы ПВО. Все разрушила война, и восстановить это пока не удалось.

Россия может заполнить пробел, тем более это в ее интересах. После того печального инцидента с американской бомбардировкой сирийских территорий было объявлено, что удалось достичь договоренности по поводу безвозмездных поставок российских С-300 в Сирию. Обе стороны согласны, и теперь в короткие сроки будут произведены поставки.

Казалось, что эта сделка близка к завершению, но тут неожиданно возникла серьезная преграда. Нет, это оказались не американцы, которые обычно протестуют против любых действий РФ в САР. На сей раз их место заняли израильтяне, которые увидели в российских комплексах большую угрозу для себя. Разумеется, С-300 могли угрожать Израилю лишь тем, что с момента их ввода в эксплуатацию ЦАХАЛу пришлось бы ограничить свою активность в сирийском небе. Тель-Авив это не устраивало, и он начал протестовать и даже угрожать — мол, вся это техника будет уничтожена, как и многое другое.

В Кремле, похоже, насторожились и не стали воспринимать эти угрозы как банальное пустословие. В итоге, сделка как будто была отменена, во всяком случае, российские военные сообщили, что этот вопрос сейчас даже не рассматривается.

Но вот недавно сирийский президент заявил в одном из интервью, что ни он, ни Россия не будут разглашать информацию о поставках. Однако из его слов можно было понять, что С-300 все-таки будут переданы Сирии.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым считает, что подобный итог сделки можно было спрогнозировать сразу после того, как первоначальный план поставок провалился.

— Этот проект разрабатывался давно. Асад, будучи союзником России, находился в самом унизительном положении среди всех участников этой войны. Он является врагом для всех, и это приводит к массе проблем. Главная из них — неспособность защищать свои территории с воздуха. Очень опасно не иметь соответствующих средств, когда под контролем находятся такие обширные территории. Израиль чаще, чем все остальные, позволял себе унижать режим такими мерами. Пока Россия и США занимались Исламским государством*, пока Турция решала свою проблему с YPG (аббревиатура курдских отрядов народной самообороны с курманджи — авт.), Израиль занимался Асадом. Они (израильтяне) действительно атаковали иранские объекты, но так было только в двух случаях из пяти, все остальное время было посвящено Асаду.

Сейчас Россия освободилась, и теперь в ее интересы входит обезопасить западные районы Сирии, находящиеся под контролем режима. В первую очередь, были уничтожены террористические группы в Идлибе, затем пришел черед оппозиции в провинции Дамаск. Дальше должны последовать Даръа и Кунейтра. Сомнений в том, что русские с этим справятся, нет никаких, но этого будет недостаточно для того, чтобы западная и юго-западная часть Сирии стала безопасной.

Израиль не откажется от своей доктрины — война на чужой территории с любыми потенциально опасными элементами. Иран и Асад сейчас считаются в Израиле очень опасными фигурами, поэтому атаки против них будут осуществляться и в будущем. Следовательно, решить эту проблему Россия могла лишь за счет создания «непроходимых» зон в воздушном пространстве. С-300 не идеальны, но они очень эффективны, и для них вполне возможно резко сократить число израильских ракет, достигающих цели. Поэтому Россия хочет разместить достаточно количество С-300 в Сирии.

Асад сказал, что об этом никто не будет говорить, но вряд ли можно незаметно осуществить транспортировку такой техники, так что эта сделка станет очевидной. В этой истории мне непонятно только одно обстоятельство. Почему Россия пошла на такие меры? Это наносит удар по ее авторитету и репутации. Сейчас ситуация выглядит так, будто Россия испугалась Израиля, и поэтому решила завершить сделку в другом формате. Вероятно, все это связано с другими причинами, но с такими представлениями России будет трудно бороться. Нельзя этого допускать, иначе она (Россия — авт.) окажется в неудобной ситуации, когда другие участники этой войны начнут проявлять неуважение.

Российский эксперт Каринэ Геворгян полагает, что ситуация с поставками проще, чем кажется.

— Исходя из ситуации, Путин и Асад будут решать, нужны ли эти С-300 в Сирии. Эти ЗРК и так есть в Сирии, но они осуществляют задачу охраны российских объектов, и эксплуатируют их российские специалисты. Кстати, одной из причин, по которой С-300 еще не переданы сирийской армии, является отсутствие квалифицированных кадров для обслуживания техники. В сирийской армии просто еще не научились пользоваться такими системами. Российским военным предварительно придется обучить сирийцев.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.