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Москва направляет в Карабах российских военных - депутат
09 ноября 2020, 21:45 • 189 • Политика
Никаких реальных доказательств данному утверждению пока нет
Военнослужащие Вооруженных сил РФ отправляются в непризнанную НКР. Об этом сообщает зампредседателя Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов.
В качестве подтверждения своих слов он выложил в Сети видео.
"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах. Кому нужна эта война???! Удачи нашим ребятам!" – подписал свои видеокадры депутат.
Когда и где, при каких обстоятельствах это были снято, не уточняется.
На его пост обратил внимание телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Однако сейчас в аккаунтах Гибатдинова данный пост отсутствует.
Как отмечает канал "Еду в Татарстан", за такие опусы в нашей стране могут и посадить.
Напомним, в разгоревшемся 27 сентября с новой силой вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах Россия занимает нейтральную позицию. Со вчерашнего дня Баку выпускает победные реляции о взятии ключевого города в НКР – Шуши. Однако армянская сторона утверждает, что бои там еще ведутся.
Между тем, вечером сегодня произошел инцидент, который может повлиять на ход событий – над территорией Арменией у населенного пункта Ерасх неизвестными силами был сбит российский вертолет Ми-24. Боевая винтокрылая машина подверглась атаке с земли из ПЗРК.
Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ереван сообщил, что готов содействовать в установлении причастных к нападению на российский борт.
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