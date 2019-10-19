Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии
Слуга народа против слуг народа
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового ...
Главная / Политика

Москва направила ноту протеста после инцидента с дипломатами США

19 октября 2019, 06:10  •  41 • Политика
МИД России подтвердил отправку США ноты протеста после инцидента со снятием американских дипломатов с поезда в Архангельской области. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает «РИА Новости».
В ведомстве заявили, что документ уже отправлен.
14 октября с поезда Ненокса–Северодвинск во время проверки пассажиров сняли троих американских дипломатов, заподозрив их в нарушении правил пребывания на территории России (п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Это были военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.
Северодвинск входит в перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев. Необходимых документов для пребывания в городе граждане США не предоставили, в связи с чем и были задержаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что «это не вопрос Кремля». «Это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США. Есть определенная процедура уведомлений, связанных с поездками. Есть режим на определенных территориях. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — подчеркивал он.
Пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что дипломаты находились в официальной поездке. Она также утверждает, что Министерство обороны России было предупреждено должным образом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 13:54
Минтруд определит список профессий, которые нужны родине. Пока хаос - президент Федерации мигрантов России
18 октября 2019, 17:09
"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в мем - фото
18 октября 2019, 23:39
В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии
18 октября 2019, 13:54
Народный бунт в Эквадоре подняли русские? В МВД страны выступили с провокационным заявлением
18 октября 2019, 20:24
Очередная страшилка? Генштаб Украины пожаловался на масштабную военную агрессию России
18 октября 2019, 23:39
"Коррупционерам не повезло, теперь будут говорить с Шойгу": Военно-строительная компания займётся стройками века
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2019, 02:54
"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем...
19 октября 2019, 02:54
Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США
19 октября 2019, 01:09
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
19 октября 2019, 02:55
Украинские патриоты готовы оплачивать отпуска Навального? Витязева задала неудобный в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 09:54
"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
13 октября 2019, 20:09
Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.