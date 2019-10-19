Москва направила ноту протеста после инцидента с дипломатами США

МИД России подтвердил отправку США ноты протеста после инцидента со снятием американских дипломатов с поезда в Архангельской области. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что документ уже отправлен.

14 октября с поезда Ненокса–Северодвинск во время проверки пассажиров сняли троих американских дипломатов, заподозрив их в нарушении правил пребывания на территории России (п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Это были военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

Северодвинск входит в перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев. Необходимых документов для пребывания в городе граждане США не предоставили, в связи с чем и были задержаны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что «это не вопрос Кремля». «Это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США. Есть определенная процедура уведомлений, связанных с поездками. Есть режим на определенных территориях. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — подчеркивал он.

Пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что дипломаты находились в официальной поездке. Она также утверждает, что Министерство обороны России было предупреждено должным образом.