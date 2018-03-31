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Москва направила Лондону ноту со списком вопросов по делу Скрипалей

31 марта 2018, 21:09  •  129 • Политика

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне в субботу направило в МИД Великобритании ноту, в которой содержится список вопросов по делу Скрипалей. Об этом сообщили в МИД РФ.

"31 марта посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипалей", - говорится в сообщении. Всего в списке 14 вопросов, они размещены на сайте МИД РФ.

В первую очередь, МИД РФ потребовало объяснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории, а также уточнить, каким антидотом лечили пострадавших в инциденте и каким образом у местных медиков оказались в распоряжении подобные препараты.

Также российская сторона потребовала от МИД королевства сообщить, на основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери, имеются ли у Лондона контрольные образцы - эталоны боевого отравляющего вещества для проведения анализа и установления, было ли оно действительно применено.

Кроме того, Россия задается естественным вопросом, разрабатывались ли образцы этого вещества или его аналоги в Великобритании, так как, по всей видимости, в руках британцев есть антидот и им якобы удалось установить тип вещества, для чего должен был потребоваться образец для сравнения.

Участие Франции

В ноту также вошли вопросы, посвященные французскому участию в расследовании. "На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?", - приводится вопрос в тексте документа.

МИД РФ интересует, уведомляла ли Великобритания Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) о подключении Франции к расследованию инцидента и были ли переданы результаты французского расследования в распоряжение техсекретариата организации. Кроме того, Россия потребовала ответа на вопросы, какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании и какие нормы процессуального законодательства Соединенного Королевства позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство.

Российская сторона запросила данные о том, какими материалами дела Лондон делился с Парижем для изучения и проведения собственного расследования, а также имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования, присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей, и, наконец, проводилось ли исследование французскими специалистами этих биоматериалов и в каких конкретно лабораториях.

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