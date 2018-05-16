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Москва направила Киеву две ноты в связи с ситуацией с российскими журналистами

16 мая 2018, 14:24  •  26 • Украина
МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста в связи с ситуацией с российскими журналистами.
 
globallookpress.com © Peter Seyfferth/imagebroker
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Григория Карасина.

«Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная», — сказал Карасин.

Накануне посольство России направило Киеву ноту протеста из-за ситуации вокруг РИА Новости Украина.

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