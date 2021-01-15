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Москва напомнила новой администрации США о давнем обещании

15 января 2021, 18:50  •  135 • Политика
Официальная Москва напомнила новой администрации США о давнем обещании, которое давали власти Штатов, и выразила надежду на то, что пришедшая команда всё же выполнит его.
Речь идёт об обещании закрыть тюрьму в Гуантанамо. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в своё время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо", - сказала она.
Захарова также указала на необходимость предоставления заключённым "доступа к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию" и проведения необходимого расследования с привлечением виновных, какие бы они высокие должности ни занимали.

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